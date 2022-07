Sute de poliţişti, jandarmi şi ofiţeri antidrog se află la Neversea | 70.000 de oameni au fost prezenţi în prima seară

Cel mai mare festival de pe litoral, Neversea a început cu sute de poliţişti, jandarmi şi ofiţeri antidrog.

Distracţia este atent supravegheată de această dată, de mult mai mulţi ofiţeri de la antidrog, poliţie şi jandarmerie, spune ministrul de Interne.

Și numărul spectatorilor este record, aproape 300 de mii de oameni și-au cumpărat bilete pentru cele patru zile de festival. În doar prima seară de festival au fost prezenţi 70.000 de persoane.

"Este ediția cu cel mai mare număr de participanţi. Avem 260.000 de persoane care vor fi pe parcursul celor patru zile. Undeva la 10% dintre participanți vin din toată lumea", a spus Bogdan Rădulescu, organizator.

Neversea 2022. Peste 250.000 de oameni vor participa la festival

Pe lângă cei 700 de agenţi de securitate privaţi, vor fi sute de poliţişti şi jandarmi care vor asigura ordinea publică.

De asemenea, zeci de angajați ai ISU sunt pregătiți să intervină, iar pe plajă vor fi amplasate două spitale mobile şi trei puncte de prim ajutor.

Totul este pentru a se evita tragedia de la SAGA, atunci când un tânăr a murit din cauza consumului de droguri, iar mai mulți au fost duși la spital

Tot atunci, polițiștii au deschis peste 100 de dosare penale.

De data aceasta, ieri la festival a leşinat o fată şi a ajuns la spital pentru că s-a expus la soare şi nu a mâncat.

"Am detașat, pe lângă structurile noastre care sunt competente în astfel de acțiuni, și, așa cum bine știți, aproape 300 de polițiști din țară, odată cu începerea sezonului estival. Obiectivul nostru ca toți cei 70.000 de participanți și nu numai, turiști în general de pe litoral, să fie în siguranță. Învățăm din greșeli, lecțiile pe care ni le dă viața în astfel de situații. Am văzut ce s-a întâmplat la festivalul din București, am văzut și în alte situații. Pot să dezvolt, dacă vreți, la număr de participanți, la forțe, la echipamente. Într-un cuvânt, s-au luat măsuri speciale pentru că vrem ca astfel de incidente, cum a fost cel de la București, să nu se întâmple", a declarat joi, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.