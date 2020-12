O româncă a călătorit în China în plină pandemie. A avut un șoc când s-a izbit de regulile anti-COVID de acolo

Bernadette a concurat la Cupa Mondială din China, care a avut loc în oraşele Shanghai, Weihai şi Zhengzhou. Apoi, competiţiile internaţionale au dus-o în Macao şi în Austria. Spre ghinionul ei, în ultimul zbor cu care a ajuns în „Ţara Marelui Zid“ s-a aflat şi un bolnav de COVID-19.

„A fost un drum lung, ştiam că o să dureze foarte mult, am zburat 25 de ore. Am avut două escale din cauza pandemiei. În China nu te primesc decât dacă vii din anumite ţări. Când am ajuns, am avut ghinion, un pasager a ieşit pozitiv şi din cauza persoanei respective a trebuit să stau şi eu în carantină“, a povestit tânăra, pentru Sportsnet, citat de Adevărul.

După 17 zile de carantină şi un singur antrenament de 40 de minute, românca a reuşit să ajungă între primele 16 sportive din lume.

„A fost greu de acceptat pentru mine să stau 17 zile în carantină. În ultimele luni, m-am pregătit foarte bine pentru că ştiam că voi participa la Cupa Mondială şi să am aşa un ghinion...“, a continuat sportiva de 25 de ani.

Concursurile din China s-au desfăşurat în condiţii de pandemie, cu foarte multe restricţii.

„A fost foarte greu. La ei testele sunt foarte dure, durează două minute. Îţi bagă beţişorul în nas şi în gât, dar în nas îl ţin aproape două minute. Sunt cele mai stricte regului“, a povestit Szocs.