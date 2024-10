Premierul Marcel Ciolacu despre dronele ruseşti care au trecut graniţa : "Să vedem dacă a fost o provocare cibernetică"

Premierul Marcel Ciolacu. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri că specialiştii Ministerului Apărării analizează şi varianta unei "provocări cibernetice" în legătură cu alerta de drone de la Constanţa, având în vedere că piloţii aeronavelor din Poliţia aeriană internaţională care au fost ridicate de la sol, urmare a alertei, nu au avut un contact vizual cu drona în cauză, conform Agerpres.



El a răspuns astfel, întrebat despre măsurile care ar putea fi luate având în vedere că "dronele ruseşti au survolat a doua oară spaţiul aerian al României".



"S-au luat toate măsurile ca să nu fie niciun pericol. Haideţi să vedem toată analiza celor de la Ministerul Apărării, dacă a fost o provocare cibernetică, fiindcă contactul vizual al piloţilor nu a existat cu drona în cauză", a mai declarat Marcel Ciolacu.



Joi seară, premierul a dat asigurări că "nu a fost niciun pericol, dar acestea sunt procedurile şi în situaţiile de urgenţă a trebuit să facă acel anunţ în zona municipiului Constanţa".



"Nu a fost niciun pericol până acum, s-au ridicat nişte avioane din Poliţia aeriană internaţională", a afirmat Marcel Ciolacu.



În acelaşi context, el a fost întrebat dacă există sau nu o lege pentru a fi doborâte dronele.



"Dacă o dronă se îndreaptă spre un obiectiv civil sau militar, va fi doborâtă. Se vede traiectoria. Nu pot intra în toate detaliile, s-a ştiut şi în seara asta, din momentul în care a intrat în apele teritoriale române sau s-a presupus acest lucru a fost timp de alarmă şi de ridicare a avioanelor F-16 şi F-18. Lucrurile sunt sub control. Acele drone care cad foarte aproape de malul Dunării de obicei sunt lovite de antiaeriana ucraineană", a arătat Ciolacu.



Ministerul Apărării Naţionale a informat că joi, în jurul orei 17,00, sistemul de supraveghere radar al Armatei României a indicat o ţintă aeriană de mici dimensiuni într-o zonă în largul Mării Negre, la aproximativ 150 km est de localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa.



"Conform procedurilor, au fost activate structurile aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană Extinsă sub comandă NATO, iar ulterior Poliţia Aeriană sub comandă naţională. Ca urmare a evoluţiei ţintei aeriene pe un traseu îndreptat către frontiera de stat a României, pentru monitorizarea situaţiei au fost decolate succesiv două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene Spaniole, de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, respectiv două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, de pe Baza 86 Aeriană Borcea. Semnalul radar a indicat traversarea frontierei terestre a României în jurul orei 19,00, în zona localităţii Eforie Nord, evoluând ulterior în direcţia Topraisar", a precizat MApN, într-un comunicat transmis