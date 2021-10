Premierul numit, Dacian Cioloş, prima reacţie după ce Cîţu a anunţat decizia PNL: "Sper să putem găsi soluția"

"Din momentul în care am făcut o propunere de prim-ministru, USR a avut un singur obiectiv, acela de a forma cât mai repede un Guvern cu puteri depline care să ofere soluții pentru combaterea pandemiei, pentru rezolvarea crizei prețurilor energiei și pentru reformele din PNRR.

În acest sens, am propus să refacem Coaliția cu PNL și UDMR plecând de la un program pe care l-am propus cu soluții concrete legate de prețurile la energie, pentru combaterea pandemiei și PNRR. Din păcate, am constatat și astăzi că PNL refuză deocamdată o negociere cu premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis și nu pot să fac decât un apel la PNL să nu fugă de responsabilitate, pentru că România are nevoie de un Guvern.

Eu sper să putem găsi soluția. USR este în continuare determinat și eu, ca premier desemnat, rămân determinat să propun, până la începutul săptămânii viitoare un Guvern în Parlament, pentru că acolo în Parlament se vede dacă există sau nu o susținere pentru un Guvern", a declarat Dacian Cioloș.

„Dacă PNL e în continuare interesat de discuții știe unde să ne găsească”

Acesta a spus că îi mai așteaptă pe liberali până duminică după-amiaza, când USR va avea o ședință a Comitetului Politic în care se va discuta despre programul de guvernare și lista de miniștri.

„Până duminică, dacă PNL e în continuare interesat de discuții știe unde să ne găsească. Oricum noi mergem înainte, și, cum am spus, până la începutul săptămânii viitoare vom face o propunere în Parlament, indiferent ce se întâmplă”, a mai spus Dacian Cioloș.

Președintele USR a atras atenția că România este în situație de criză și nu e momentul „să stăm să pansăm tot felul de ego-uri rănite”.

„Acum, nu mai târziu. E o urgență să oferim soluții”, a mai spus preșdintele USR.

Întrebat dacă USR va negocia cu PSD pentru a face rost de 234 de voturi pentru a trece Guvernul, dacă are doar 80, Cioloș a spus că „PNL a negociat cu PSD. Au avut un guvern împreună, așa încât nu cred că e cazul să ne dea nouă lecții cu cine să negociem și cu cine nu”.

A doua rundă de întâlniri între Dacian Cioloș și liderii PNL și UDMR a fost anulată.

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a anunţat astăzi, după şedinţa partidului, că liberalii nu vor susține în Parlament un guvern condus de Dacian Cioloș, premierul desemnat.

Premierul interimar, Florin Cîţu, consideră că USR a rupt coaliția de guvernare, votând moțiunea de cenzură.

Dacă Cioloș nu va face altă majoritate, PNL va demara noi negocieri cu toate partidele, excluzând, însă, AUR.

