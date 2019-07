Presa în limba maghiară din Transilvania este preluată de FIDESZ

foto: Facebook

Odorheiul Secuiesc, primăvara lui 2018. O mână de turiști israelieni, aflați în trecere prin zonă, sunt opriți și legitimați de polițiști în timp ce se plimbă alene pe stradă.

Ce se întâmplase? Oamenii de ordine fuseseră sesizați de mai mulți localnici îngrijorați, care i-au văzut pe cei 14 israelieni pe stradă și pe care i-a neliniștit ideea că niște necunoscuți cu bagaje, în grup compact, trec pe drum. Ziarul 444.hu scrie, de exemplu, că odorheienii au devenit suspicioși din cauza culorii pielii vizitatorilor. Care aveau, pe de-asupra, și un comportament suspect, scrie PressOne.

Mai pe scurt, localnicii îi luaseră pe turiști drept un grup de migranți ajunși în Secuime și chitiți, probabil, să ridice moschei și să suprime credința creștină, așa cum spune discursul oficial al premierului maghiar Viktor Orbán. Localnicii sună, deci, la Poliție.

Chiar dacă are iz de anecdotă, incidentul are implicații mult mai adânci. Și are de-a face cu faptul că, în ultimii ani, Guvernul Ungariei a devenit unul din cei mai mari jucători pe piața media din Transilvania, prin intermediul unui ONG care a cumpărat sau finanțează un număr însemnat de publicații locale din Secuime.

Analiștii fenomenului avertizează că este vorba despre o preluare în bloc a mijloacelor de informare în limba maghiară destinate maghiarilor din afara granițelor Ungariei. Criteriile de alocare a fondurilor sunt netransparente și tributare politicii partidului aflat la guvernare în Ungaria, FIDESZ, spun observatorii independenți ai fenomenului din țara vecină.