Prețurile la crenguțele de vâsc au explodat. "Am luat-o razna de tot, înainte dădeam maxim doi lei" | De unde vine obiceiul sărutatului sub vâsc de Anul Nou

Legenda vâscului şi tradiţia sărutatului sub vâsc vin din cele mai îndepărtate timpuri. Mulți români spun că au ajuns să nu mai poată respecta obiceiul pentru că prețurile la crenguțele de vâsc au explodat.

Tradiţia sărutatului sub vâsc are mai multe semnificaţii. Vâscul a fost considerat leac pentru infertitilitate şi se spune că femeile care se lasă sărutate sub vâsc vor avea şanse mai mari de a rămâne însărcinate.

Tradiţia sărutatului sub vâsc a început în Anglia. Legenda mai spune că fetele prinse sub vâsc nu au voie să refuze sărutul. Potrivit unei superstiţii străvechi, cele care refuză sărutul vor avea ghinion în dragoste în următorul an şi nu vor lega nicio relaţie trainică.

Legenda vâscului: De unde vine obiceiul sărutatului sub vâsc de Anul Nou?

Astăzi, dacă un cuplu se sărută sub vâsc se spune că va avea o relaţie lungă şi fericită. Sărutul sub vâsc se practică nu doar în noaptea de Anul Nou, ci şi în prima zi din an, scrie Adevarul.

Obiceiul vechi spune că atunci când un băiat sărută o fată sub vâsc, trebuie să rupă şi una din bobiţele vâscului. Dacă dintr-o ramură de vâsc au fost rupte toate bobiţele, atunci nimeni nu ar mai trebui să se sărute în acel loc.

Cât a ajuns să coste o crenguță de vâsc

În Craiova, crenguțele de vâsc pot fi găsite în toate piețele. Prețurile încep de la 10 - 12 lei / crenguță și pot sări chiar și de 25 de lei.

"Mereu îmi cumpăram crenguțe de vâsc și puneam prin toată casa. Le atârnam de lustre, de oglinzi, puneam chiar și în vază. Acum și astea au ajuns un lux", spune Maria Cotarcea din Craiova.

"Am luat-o razna de tot, înainte dădeam maxim doi lei și acum dăm de 10 ori mai mult. Dar nu mai dăm, mai bine. Sau mă duc în supermarket, am auzit că 12 lei.

Comercianții din piețe parcă vor să se îmbogățească în perioada asta", a declarat și Valeriu Țolea din Craiova, potrivit Adevarul.