Prima reacție a lui Andrew Tate după eliberare. Influencerul apare într-un videoclip acasă: "Durere intensă. Unele obiceiuri mor greu"

Influencerul apare acolo plimbându-se într-o cameră cu pereți negri în timp ce fumează, spunând că în închisoare a găsit "claritate absolută".

Hotărârea Curții de Apel București a înlocuit, vineri, arestul preventiv cu arestul la domiciliu, care urma să se încheie pe 29 aprilie. Astfel, frații Andrew și Tristan Tate au fost plasați în arest la domiciliu, iar cele două asociate, Georgiana Naghel și Luana Radu, au fost, de asemenea, eliberate.

Cei patru sunt obligați să rămână la domiciliu, cu excepția cazului în care au permisiunea judiciară de a pleca.

O purtătoare de cuvânt a fraților Tate a declarat pentru BBC că aceștia sunt "extaziați" de faptul că au părăsit arestul.

Frații Tate au fost reținuți din decembrie și sunt cercetați pentru acuzații de viol, trafic de persoane și formarea unui grup de crimă organizată. Amândoi au negat că au comis vreo infracțiune.

Avocații fraților Tate au susținut că menținerea acestora în arest preventiv este inutil de dură, în condițiile în care sunt disponibile și alte opțiuni judiciare, cum ar fi arestul la domiciliu.

Imediat ce a ajuns acasă, Andrew Tate a și postat primul videoclip în libertate. Influencerul apare plimbându-se printr-o cameră cu pereți negri, fumând.

"De anul trecut am fost închis 24 de ore din 24. Fără timp în curte. Plimbându-mă într-o celulă de 3 metri cu zero electronice sau contact cu exteriorul. Claritate absolută a minții. Gânduri reale.

Planuri reale. Durere intensă. O oră acasă și nu-mi mai suport telefonul. Unele obiceiuri mor greu. Trebuie să-l învingem pe Shaytan (diavol, spirit malefic în islam - n.r.)", a scris Andrew Tate pe Twitter.

Documente judiciare divulgate, citate de BBC, au prezentat mărturii ale unor presupuse victime care susțin că au fost forțate să câștige 10.000 de euro pe lună pe platformele de socializare, sub presupusa amenințare cu violența fizică.

Documentele instanței descriu, de asemenea, că datoriile sunt folosite ca "o formă de constrângere psihologică"

De la începutul investigațiilor, în aprilie 2022, șase femei au fost identificate de procurori ca fiind victime. Cu toate acestea, încă nu au fost formulate acuzații împotriva fraților Tate sau a celor două asociate româce care au fost arestate alături de ei.

În 2016, Andrew Tate, un fost kickboxer britanic-american, a fost eliminat din emisiunea britanică Big Brother din cauza unei înregistrări video care părea să-l arate atacând o femeie. El a continuat să câștige notorietate online, fiind interzis pe Twitter pentru că a spus că femeile ar trebui să "poarte responsabilitatea" pentru că au fost agresate sexual. De atunci, a fost repus în drepturi, potrivit Mediafax.

În ciuda interdicțiilor din rețelele de socializare, el a câștigat popularitate, în special în rândul bărbaților tineri, prin promovarea a ceea ce el a prezentat ca fiind un stil de viață hipermasculin și ultra-luxos.

