Dominic Fritz, despre ședința coaliției de mâine: Dincolo de scântei, mă aștept să fie o discuție rațională

Dominic Fritz, a declarat că se așteaptă la discuții raționale în timpul ședinței coaliției de guvernare de miercuri. Sursa foto: Hepta/ Mediafax foto/ Andreea Alexandru

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat marți seară la Antena 3 CNN că se așteaptă la discuții raționale în timpul ședinței coaliției de guvernare de miercuri, "dincolo de scântei". Liderii coaliției vor discuta despre propunerile pentru pachetele doi și trei de reforme, după o serie de atacuri reciproce lansate în ultimele zile. Fritz a catalogat certurile din coaliție drept "teatru politic", spunând că fiecare lider este sub presiune, pentru că trebuie să arate că se luptă pentru partidul lui.

"Trebuie să facem diferența dintre spectacol politic și realitatea și raționalitatea argumentelor. Fiecare lider de partid are un partid în spate, unde toată lumea e nemulțumită, și eu am la USR primari care nu sunt "happy" momentan, fiecare are un partid unde trebuie să arate că se luptă pentru ei, asta e la nivel de teatru politic, să spunem, care facem parte din democrație," a spus Dominic Fritz la Ediție Specială cu Radu Tudor, când a fost întrebat despre certurile din coaliție.

"Există în același timp o realitate matematică și bugetară - eu pot să zic că nu vreau să plătească pensionarii contribuție la asigurare medicală și așa mai departe, dar trebuie să stăm cu calculatorul și să fim raționali. Indiferent câte discuții facem și câte răfuieli avem, avem o coaliție pe care nu o putem schimba. Mă aștept ca mâine, dincolo de scântei, să avem și o discuție rațională. Bun, nu vrem să oprim anumite investiții - de unde luăm banii? Dacă toată lumea spune - nu tăia de la mine, și vecinul tot așa, nu ajungem nicăieri, sau ajungem la un deficit de 9%, cum s-a întâmplat," a completat Fritz.

Potrivit liderului USR, Româmia nu mai poate merge "cu mâna întinsă după fondurile europene" la Bruxelles, pentru că Comisia Europeană va spune: "ne pare rău, reduceți deficitul și mai reveniți".

Ședința Coaliției va avea loc în în contextul tensionat al anunțurilor despre stoparea finanțării proiectelor din programul Anghel Saligny.

Luni, premierul Ilie Bolojan a explicat că nu mai sunt bani pentru continuarea proiectelor și că aproape două treimi dintre aceste proiecte vor fi oprite.