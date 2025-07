De ce nu a primit Dominic Fritz cetățenia română: „Dosarul meu nu a ajuns pe teancul de dosare în așteptare”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, spune că a depus dosarul în urmă cu un an / Foto: agerpres

Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei, a explicat marți seara, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Radu Tudor, motivul pentru care nu a obținut încă cetățenia română. „Acum peste un an am depus dosarul, dar efectiv al meu n-a ajuns pe teancul de dosare în așteptare”, a spus acesta.

„Pentru că statul nu funcționează nici măcar la o autoritate pentru cetățenie unde e un blocaj, sunt cam 50.000 de dosare pentru cetățenie.

Acum peste un an am depus dosarul, dar efectiv al meu n-a ajuns pe teancul de dosare în așteptare, iar eu nu vreau să mă bag în față. Aștept, ca fiecare român, iar asta mă face să mă simt în fiecare zi mai român”, a declarat Dominic Fritz, la Antena 3 CNN.

În urmă cu aproximativ o lună, la Congresul USR, Dominic Fritz povestea că a început să înveţe limba română la 19 ani și că, deși nu s-a născut în România, fiecare cuvânt rostit azi a fost învățat cu efort.

„Da, nu am avut privilegiul să mă nasc aici, nu am avut norocul să învăţ această limbă grea ca limbă maternă, am învăţat-o la 19 ani. Nu ştiam nici măcar un cuvânt în română înainte. Dar acest lucru înseamnă, dragi colegi şi dragi hateri (n.r. termen folosit pentru cei care critică dur și constant), că pentru fiecare cuvânt în română pe care îl cunosc, din gura mea, am muncit. Cuvânt cu cuvânt, greşeală cu greşeală, propoziţie cu propoziţie.

De 22 de ani în fiecare zi am învăţat câte puţin şi încă învăţ, încă fac greşeli şi încă caut cuvinte pe care nu le-am ştiut. De aceea, spun tuturor haterilor care îmi zic „Marş!”, care mă înjură şi mă ameninţă pentru că sunt român adoptat, nu născut, folosiţi limba română, în primul rând corect şi, în al doilea rând, folosiţi-o pentru a construi, pentru a învăţa, pentru a munci, nu pentru a mă ataca sau doar pentru că nu vă place că nu toţi arată ca voi”, a afirmat preşedintele USR.