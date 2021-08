Iulia Motoc, prima româncă aleasă prin vot la o instituție laureată cu premiul Nobel pentru pace

Anunțul a fost făcut chiar de Iulia Motoc, judecătorul României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pe pagina sa se socializare.

"Zi de neuitat. Am fost aleasa prin vot membru al Institutului de drept international de la Geneva. Sunt primul roman care a fost ales vreodata in acest Institut dupa al doilea razboi mondial. Fondat in 1873, Institutul reuneste cei mai buni specialisti din lume in dreptul international si are ca scop sa promoveze progresul in dreptul international si arbitrajul intre state. Institutului i s-a conferit Premiul Nobel pentru pace. De acum, am si mai multe resposabilitati", a spus Iulia Motoc.

Prof. univ. dr. Iulia Motoc este judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din anul 2013. Ea a fost distinsă cu Steaua României, în rang de Cavaler și cu Ordinul Constantin și Elena.

