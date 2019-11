Primar PSD, la DNA după ce a anunțat măsuri în cazul ministrului "Grindă"

sursa foto: Agerpres.ro

Primarul municipiului Focșani, Cristi Mihăilă, care a dezvăluit ce taxe nu a plătit ministrul Ștefan Ion pentru casa domniei sale, de 910 mp, a fost chemat la DNA.

"Am fost invitat de procurorul și ofițerul de caz de la DNA Galați în legătură cu un dosar mai vechi, din 2017. Este vorba despre o fostă angajată a căminului pentru persoane vârstnice care a avut o plângere penală.

Eu sunt la prima audiere, în calitate de martor - am fost împreună cu alți colegi din primărie. Sincer să fiu, nu am îndrăznit să întreb de ce am fost chemat tocmai acum. Am înțeles că dosarul a fost intrumentat de Poliția Municipului Focșani și apoi a fost declinat la DNA Galați", a spus Cristi Misăilă, în Ediția Specială moderată de Cătălina Porumbel.

Edilul a precizat că este vorba despre o sesizare penală făcută de conducerea Primăriei pentru o șefă a căminului de persoane vârstnice care a făcut o angajare ilegală.