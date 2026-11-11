Primăria Sectorului 2 începe, în premieră, construcția lifturilor exterioare la vechile blocuri. Câte urmează, la nivel național

2 minute de citit Publicat la 17:14 11 Noi 2026 Modificat la 17:14 11 Noi 2026

Primarul sectorului 2 a anunțat demararea construcției de lifturi exterioare la blocurile vechi. Foto: captură video Antena 3 CNN

Primăria Sectorului 2 din București este prima care aprobă amplasarea lifturilor exterioare pentru vechile blocuri cu 4 etaje, neprevăzute din construcție cu ascensoare. Inițiativa vine în ajutorul persoanelor vârstnice sau cu dizabilități care, ajung, de multe ori captive în propriile locuințe.

Antena 3 CNN a prezentat cazul unui pensionar de 92 de ani, din Sectorul 2, care locuiește într-un astfel de imobil. Domnul Stănică se poate deplasa doar cu ajutorul unui cadru metalic, iar pentru a coborî scările are nevoie de însoțitor. El a rămas singur după decesul soției.

"Azi începe construcția liftului, care să ne ducă, atât cât mai trăiesc și eu, măcar până la etajul 1, pentru că acolo locuiesc. Mie nu mi-e foarte greu să cobor, pentru că mă țineam de scară, dar trebuia să fie cineva cu mine", spune el. Acest pensionar se numără printre primii locatari care vor avea lift exterior. Primăria Sectorului 2 a aprobat construirea, iar lucrările tocmai au demarat.

"Liftul face parte dintr-o donație a furnizorului de lift către primărie și asociația de proprietari. Lucrările de construire reprezintă o donație din partea Asociației Constructorilor din România, iar proiectul de execuție este o donație din partea Asociației Proiectanților din România", explică Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2.

Edilul spune că vor urma zeci de lifturi exterioare în imobilele cu două, trei sau patru etaje.

"Este în transparență decizională programul local Lift pentru viață, prin care stabilim mecanismele și cadrul de finanțare. Contribuția este sută la sută a Primăriei. Asociația trebuie doar să facă demersurile legale normale în astfel de situații", spune Hopincă.

88.000 de lifturi exterioare ar urma să fie construite la nivel național

Și Primăria Sectorului 4 anunță că va construi lifturi exterioare, începând din primăvară.

"Îi vom ruga pe toți cei care locuiesc în blocuri de 3, 4 și 5 etaje să aplice pentru acest program. Prioritate în montarea lifturilor vor avea persoanele cu dizabilități în primul rând, copiii, seniorii", declară Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Senatorul Robert Cazanciuc, inițiatorul proiectului "Lift pentru viață", estimează că 88.000 de ascensoare exterioare ar urma să fie construite la nivel național.

"Impresionat la un moment dat de un caz cu un domn care își ducea copilul pe brațe în fiecare zi, de la parter la etajul 4, (mi-am zis că) nu putem să stăm să ne uităm neputincioși la acești oameni, în condițiile în care costurile nu sunt nici pe departe atât de mari raportat la beneficiile acestor oameni", spune senatorul.

Costurile unui lift exterior sunt de aproximativ 55.000 de euro, fără TVA.