Primele declarații ale salvamarilor bătuți de un grup de turiști, în Eforie Nord

Gheorghe Vătămănescu, şeful salvamarilor din Eforie şi una dintre victimele conflictului, povestește cum au pornit tensiunile de sâmbătă, dar și cum s-a finalizat altercația de duminică.

„S-a dat prin staţie o intervenţie pe plajă. Când am ajuns acolo, erau nişte turişti care cu o zi înainte îl înjuraseră pe salvamarul care a trecut cu ATV-ul pe acolo în patrulă.

Atunci au plecat de pe plajă ca şi cum toate erau bune, doar că au venit a doua zi puşi pe scandal”, spune salvamarul, conform Adevărul.

Gheorghe Vătămănescu, susține că, în unul dintre colegii săi salvamari, care patrula cu ATV-ul din dotare, a fost înjunghiat de unul dintre turiștii cu care a intrat în conflict în ziua precedentă.

”Când am ajuns acolo erau şase persoane care îl fugăreau pe plajă pe colegul meu. Am încercat să intervin, le-am spus să se calmeze, să-mi spună ce i-a deranjat.

A sărit pe mine unul, pe la spate, m-a luat de gât, altul a venit din faţă şi m-a lovit în tâmplă şi am căzut. Când mi-am revenit şi am vrut să mă ridic am văzut că urma să mă lovească din nou şi am băgat mâna pentru a mă proteja. Mi-a fracturat antebraţul”, povestește Gheorghe Vătămănescu.

”Ne-au atacat cu sticle, cu pietre”

”Ne-au atacat cu sticle, cu pietre. Oamenii de pe plajă au intervenit, dar după ce am încasat loviturile”, a mai adăugat Vătămănescu.

Bărbatul a suferit o dublă fractură, pentru care urmează să intre în operație, de asemenea, acesta și-a dislocat și umărul. Alături de şeful salvamarilor din Eforie a venit un alt coleg care a fost lovit de unul dintre agresori cu o sticlă în cap.

”De patru ani sunt pe plaja din Eforie, dar nu am mai avut astfel de conflicte grave. Au mai fost incidente în care salvamarii să fie loviţi cu palma sau pumnul, dar nu atât de grav încât să se ajungă la spital”, spune salvatorul.

În urma bătăii, doi salvamari, de 44 şi 46 de ani, au ajuns la Spitalul Judeţean Constanţa cu plagă la cap, fractură braţ stâng şi umăr dislocat. Şi doi turişti au acuzat dureri şi au fost transportaţi la unitatea medicală pentru îngrijiri.

