"Mi-a spus că mă sună duminică seara! Dar nu a mai sunat...". Primele declarații ale soției marinarului român aflat pe nava capturată de teroriști

Avem primele mărturii ale soţiei marinarului român aflat pe nava capturată de teroriști în Marea Roşie.

Femeia spune că a aflat de pe site-urile de știri despre răpire după ce soțul ei nu a mai sunat-o, așa cum făcea de obicei.

”El mi-a spus că mă sună duminica după-amiaza. Mi s-a părut ciudat că nu sună pentru că el respectă un program, avem orele noastre în care vorbim.

Nu a sunat, am așteptat seara, iar eu verific nava pe MarineTraffic, un site unde se pot verifica navele și am văzut că nu mai are semnal de 26 de ore nava, ceea ce este ciudat întrucât Canalul Suez, fiind foarte mic, are semnal de la antene apropiate.

Am avut un instinct să caut nava pe Google, iar primul lucru pe care l-am văzut a fost o știre externă în legătură cu nava.

De atunci, de aseară, am încercat să sun la MAE, am vorbit cu cineva de la MAI, am vorbit cu Interpolul care m-a îndrumat tot către MAE.

Am încercat să sun şi azi-dimineaţă, din nou fără succes, iar azi intenţionez să mă duc la Bucureşti fizic, atât la Ambasada Yemen din Bucureşti cât şi la MAE.