PRIMER: 'Voluntari sănătoși și pacienți sunt înrolați pentru găsirea unei soluții farmaceutice împotriva Coronavirusului'

PRIMER - care reuneste cele mai importante 19 situri de fabricatie din tara – saluta cu recunostinta contributia tuturor voluntarilor sanatosi si pacientilor care participa la studiile clinice derulate in vederea gasirea unui tratament si a unui vaccin impotriva SARS-CoV-2.

"OMS, guvernele, oamenii de stiinta, comunitatea medicala si industria farmaceutica s-au aliniat in ultimele doua luni intr-o cursa nemaivazuta pentru a pune capat pandemiei. La acest efort contribuie mai mult de 100.000 de voluntari sanatosi si pacienti inrolati in peste 250 de studii clinice care se desfasoara in 100 de tari", a declarat Dr Dragos Damian, Director Executiv PRIMER.

Conform reglementarilor in vigoare trialurile clinice se desfasoara in patru faze, cea mai importanta fiind faza III, in care medicamentul nou este administrat unor grupuri mai mari de voluntari sau pacienti. In aceasta faza, investigatorii verifica eficienta si siguranta medicamentului sau vaccinului prin comparatie cu placebo sau cu alte terapii care deja se afla in uz.

Durata studiilor clinice poate varia de la cateva luni la cativa ani, iar parcurgerea tuturor fazelor este necesara si obligatorie tocmai pentru ca medicamentul sau vaccinul care va ajunge sa vindece zeci de mii de pacienti sa fie sigur si eficient.

"Curajul si altruismul voluntarilor sanatosi si al pacientilor care participa la studiile clinice pentru descoperirea unui tratament sau vaccin impotriva Coronavirusului sunt remarcabile pentru ca riscurile pe care si le asuma sunt foarte mari, asa cum sunt si asteptarile populatiei de a gasi o formula de tratament in cel mai scurt timp", a continuat oficialul PRIMER.

Voluntarii sanatosi si pacientii inrolati in studiile clinice sunt eroii necunoscuti care in ultima suta de ani au stat alaturi de oamenii de stiinta facand posibile descoperiri si progrese remarcabile in tratamentul unor boli grave cum sunt cancerul, diabetul, afectiunile autoimune, neurodegenerative, genetice si cele cauzate de virusuri, cum este si COVID-19.

"Mai presus de orice recompensa materiala cei peste 100.000 de voluntari sanatosi si pacienti aflati in studii clinice in acest moment merita sa fie aminititi si recunostinta noastra pentru ca si datorita lor un medicament sau un vaccin vor deveni inca de anul acesta o realitate salvatoare de vieti", a mai declarat Damian.

Din PRIMER fac parte cele mai importante 19 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, FITERMAN PHARMA, GEDEON-RICHTER, INFOMED FLUIDS, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, TERAPIA-SUN PHARMA, TIS PHARMACEUTICAL, VIM SPECTRUM, ZENTIVA.