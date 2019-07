Procurorul general, Bogdan Licu, la Secția specială pentru a discuta despre dosarul Sorinei: „Vreau să aflu motivația pentru care au reținut pașaportul copilei”

Procurorul general al României, Bogdan Licu, a ajuns la Secția specială pentru a discuta cu procurorii despre cazul Sorinei. A spus că vrea să afle motivația reținerii pașaportului copilei.

„Referitor la dosarul Sorinei, voi pune niște întrebări vizavi de reținerea pașaportului”, a spus procurorul general.

Bogdan Licu a afirmat că nu poate spune dacă reținerea pașaraportului este sau nu un abuz. „Acum voi discuta despre acest lucru și vreau să aflu motivația pentru care l-au reținut”.

„Nu am intervenit și nu voi interveni niciodată într-o anchetă. Am spus tot timpul că niciun procuror șef nu are dreptul să ceară vreunui coleg, subordonat, și să indice ce să facă într-un dosar. Orice șef din țara aceasta, pe aria lui de competență, trebuie să știe ce dosare sunt în lucru și ce fac colegii lui în aceste dosare”.

Bogdan Licu a spus că se așteaptă la o deschidere din partea procurorilor de la Secția specială. „Această secție de investigare a infracțiunilor din justiție e parte componentă a Ministerului Public. Constituția spune clar cum e organizat Ministerul Public și conducătorul e procurorul general”.

Întrebat dacă a sesizat o stângăcie în reacția autorităților judiciare în cazul adopției, Bogdan Licu a spus că „având în vedere că e o anchetă în curs, vă rog să-mi permiteți să nu fac discuții”.

Procurorul general a spus că faptul că procuroarea care a bruscat-o pe copilă nu a fost suspendată din magistratură nu înseamnă că modul în care s-a comportat e în regulă.

„Faptul că doamna procuror nu a fost suspendată din magistratură nu înseamnă că totul este în regulă”, a spus Licu.