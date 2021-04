Psihologul Gabriel Diaconu, despre protocolul de înmormântare în pandemie: ''Neam de neamul nostru nu ne-am îngropat morții goi, până în 2020''

Medicul psihiatru a vorbit luni, în exclusivitate în cadrul emisiunii ''Sinteza Zilei'' despre clipele grele prin care a trecut, după ce tatăl său s-a infectat cu COVID şi a murit.

Gabriel Diaconu consideră că protocolul actual în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus ar trebui schimbat.

''Nu cred că e un secret public. Eu am trecut recent prin pierderea tatălui meu. Partea şi mai ''simpatică'' a pierderii, a fost să citesc foarte atent protocoalele de înmormântare în condiţii de COVID şi nu aş fi crezut, eu fiind un tip de deschis la minte, că am să rămân blocat la fragmentul în care, nu poţi să îl îmbraci pe decedat. În ziua respectivă, soţia mi-a trimis protocolul şi eu stăteam şi mă uitam ca prostul. Ceva în mintea mea, pentru prima oară de la începutul pandemiei ăsteia dădea cu virgulă. Trecusem prin atât de multe lucruri, sunasem destul de mulţi oameni în perioada respectivă, cât tata era încă viu şi mă gândeam, că trebuie să sun din nou pe cineva. Pe cine ar trebui să sun de data asta (...), lasă-mă să îl îmbrac. Lasă-mă să mă echipez şi să îl îmbrac. A fost un fel de troc emoţional. Tata nu îmi aparţinea în momentul respectiv şi ca să îmi aparţină din nou, a fost o chestiune pe care am acceptat-o, dar chestia asta este complet perpendiculară cu orice noimă (...)

Nu pot da timpul înapoi, nu pot şterge şi cred că sunt mulţi oameni care nu pot şterge imaginea asta, a hainelor împăturite. Acum sunt anumite imagini morbide pe care oamenii nu vor să le audă, dar cei care au trecut prin asta sunt sigur că se vor identifica fiecare dintre ei, cu momentul în care au dus hainele într-o plasă. Pe Lumea Cealaltă, mai nou, în COVID, românii care ajung la Poarta Raiului, ajung cu o hainele în plasă. Nu avem resursa internă de a permite totuşi, un ritual, care cred că face parte şi din cultura românească. Neam de neamul nostru nu ne-am îngropat morţii goi, până în anul 2020 (...) Cred că procedura asta trebuie schimbată'', a concluzionat medicul.

''Persoana decedată va fi transportată de la spital la morgă în saci impermeabili dubli și închiși ermetici, iar înmormântarea se va face în cel mai scurt timp posibil cu sicriul sigilat'', conform protocolului emis de Ministrul Sănătăţii privind managamentul după decesul pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus.

