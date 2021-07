Răniții din explozia de la Petromidia au fost transferați într-o clinică din Germania

Arsurile pe mai bine de 35% din suprafaţa corpului, dar şi căile respiratorii distruse i-au determinat pe medici să facă acest pas.

De altfel, familiile celor doi au implorat autorităţile vreme de două zile să permită transferul.

”Suntem recunoscători că la momentul acesta cei doi colegi de-ai noștri sunt transferați în străinătate. Sunt în tranzit aerian către clinica din Germania. Starea lor de sănătate este stabilă, zona afectată este de aproximativ 30%. Avem încredere că vor ajunge în siguranță la destinație și medicii din Germania vor putea face o evaluare.

Au plecat amândoi și vor beneficia de același tratament. Ceilalți trei, doi dintre ei nu au fost internați dat fiind leziunile minore, cel de-al treilea este colegul nostru, este încă în Spitalul Județean Constanța, unde se recuperează după operație.

Ținem legătura permanent cu medicii care îl tratează, cu el direct și cu membrii familiei”, a declarat directorul de la Resurse Umane Petromidia, Gina Cruceru.

Fiica unuia dintre bărbații răniți spune că tatăl său este în comă indusă, dar este optimistă că lucrurile vor decurge bine în continuare.

”El este în comă indusă, este în stare gravă. Arsurile sunt foarte grave, dar sunt stabili. Nu am vorbit înainte de a se întâmpla incidentul, am încercat să iau legătura în ziua în care am aflat știrea. Sunt pozitivă că lucrurile vor decurge bine, cum au decurs și în momentul de față, din momentul în care s-a aflat și până acum”, a spus fiica unuia dintre răniți, Cristina Dănilă.

Medicii de la Spitalul de Urgență Floreasca sunt de acord cu transferul în străinătate al celor doi pacienți răniți grav în explozia de la Petromidia. Aceștia și-au dat acordul pentru transfer iar raportul medical a fost deja înmânat familiilor.

După evaluarea făcută duminică dimineață, Spitalul Floreasca a decis că ambii pacienți pot fi transferați în străinătate. Mai mult decât atât, firma care se ocupă de asigurarea medicală a celor doi angajați, a transmis că va acoperi costurile de transfer pentru cei doi.

"Cel mai probabil, transferul ar urma să fie făcut mâine", a anunțat, duminică, pe Facebook, Florin Cîțu, după ce a povestit că a cerut autorităților să decidă unde ar putea primi, cei doi pacienți, cele mai bune îngrijiri medicale, și să acționeze în consecință.

"În decursul zilei de ieri m-am interesat de starea celor două persoane care au arsuri grave, în urma exploziei de la Petromidia. Am discutat atât cu ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, cât și cu secretarul de stat, Raed Arafat", a scris premierul pe Facebook.

