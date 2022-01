Răsturnare de situație în cazul bătăii între politicieni. Avem imaginile surprinse de camerele de supraveghere

La Mogoșoaia, o consilieră USR și un consilier PNL au fost, joi seară, protagoniștii unor acuzații și scene ireale care au ajuns în presă susținute de un clip în "regia" USR. Însă, povestea, așa cum a fost relatată inițial doar de una dintre cele două părți implicate, este total diferită dacă privim imaginile surprinse de camera de supraveghere aflata în sala unde s-a întâmplat totul.

Acestea au fost difuzate, vineri, la "Exces de putere", de Adrian Ursu, pentru prima dată la o televiziune din România.

"Miza o știți - o afacere imobiliară uriașă și iată la ce s-a ajuns. Priviți aceste imagini neblurate, needitate, nu așa cum s-au dat inițial de către cei de la USR. (...) În aceste imagini se vede că cel care trece la acțiune primul, la acțiunea mai directă, contact fizic, este consilierul PNL, care încearcă să-i ia telefonul din mână doamnei de la USR care filma, deși i se ceruse să nu filmeze.

După care are loc acel corp la corp în care auzim țipetele de ajutor", a spus Adrian Ursu.

"Am trăit o zi întreagă cu impresia că doamna a fost agresată, în condițiile în care o persoană strigă după ajutor fără să se vadă imaginile. Iată, agresiunea s-a "dezumflat" - nu mi se mai pare că doamna a fost agresată. (...) Cred că doamna nu ar fi trebuit să facă pe victima în condițiile în care domnia sa știa ce se petrecuse acolo", a spus Diana Tache, la "Exces de putere".

Reacția consilierei USR Felicia Ienculescu, după ce Antena 3 a difuzat imaginile de pe camera de supraveghere

"Acum văd imaginile și am avut o ezitare pentru că, sincer, mă afectează emoțional. Pentru mine... da, mă rog.. încerc să trec peste asta, nu mă mai uit. Eu completam acolo liniștită și el a început să vorbescă și să amenințe. Și atunci am dat drumul la telefon pentru că mi-am dat seama că se întâmplă ceva grav", a spus consiliera USR, la "Exces de putere".

Consilierul PNL care și-a amenințat colega de la USR că "o lasă în căruț cu rotile" a fost suspendat din partid

Consilierul PNL de la Mogoşoaia care a ameninţat o colegă că "o lasă în căruț cu rotile" a fost suspendat din partid. PNL Ilfov a anunțat că se delimitează de acest tip de comportament și condamnă violenţa.

Victima, Felicia Ienculescu, este reprezentată USR, iar scandalul ar fi izbucnit pe fondul acuzaţiilor că o hotărâre legată de exproprieri în Mogoşoaia ar fi ilegală. Ea susţine că Gheorghe Dinu, de la PMP, a sărit asupra ei, după ce liberalul Valentin Ene a ameninţat-o.

Edilul a propus celor 626 de proprietari care dețin terenuri arabile într-o zonă în care Primăria vrea să construiască un întreg cartier, să cedeze 39% din terenuri, iar restul să fie introdus de către autorități în intravilan.

Printre cei care au fost de acord cu măsura se află nume grele din rândul liberalilor, scrie G4media. Senatorul PNL Alina Gorghiu, Daniel Dăianu – președintele Consiliului Fiscal din partea PNL, Ionel Șcrioșteanu – secretar de stat la Ministerul Transportului tot din partea liberalilor, precum și fiul minor al primarului din Mogoșoaia, el însuși liberal.

Consiliera agresată a declarat, în exclusivitate pentru Antena 3, că Dinu Gheorghe, consilier PMP, a sărit pur şi simplu asupra ei, după ce liberalul și-a terminat tirada de amenințări.

„În seara aceasta a avut loc o ședință. Eu sunt secretara comisiei, am venit cu documentele să le completăm, să dezbatem... Nu am apucat nici să mă așez sau să îmi dau haina de pe mine și un coleg, consilier PNL, Ene Valentin, a început să mă întrebe de ce îi trimit eu jurnaliști care să vorbească cu soția și cu fiica dumnealui. Eu i-am spus că nu am nici măcar numărul dumnealui și că nu știu ce vorbește și atunci a trecut la niște amenințări.

Un alt coleg de la PMP, îl cheamă Dinu Gheorghe, a sărit efectiv pe mine in încercarea de a-mi smulge telefonul. Eu am fost șocată de un bărbat care sare așa pe o femeie”, a povestit Felicia Ienculescu Popovici, consilier USR, la Antena 3.

De cealaltă parte, consilierul PMP respinge acuzaţiile şi spune că femeia se victimizează şi că a jucat teatru. Acesta a explicat că de fapt colegei sale îi căzuse telefonul mobil , iar el a incercat să îl ridice.

Antena 3 a încercat să obțină un punct de vedere și de la consilierul local PNL, Valentin Ene , dar acesta nu a răspuns la telefon.

Între timp, liderul USR, Dacian Cioloș, i-a cerut ministrului de Interne, Lucian Bode, să dispună o anchetă în acest caz şi să îi ofere protecţie consilierei USR. Este inadmisibil ca fiecare să îşi facă dreptate cu pumnul, a scris Dacian Cioloş pe pagina sa de socializare.