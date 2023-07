Reacția lui Gabriel Oprea după ce a fost achitat definitiv în dosarul morții polițistului Bogdan Gigină: "Am învins, m-am ridicat și voi reveni în politica mare"

Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv, miercuri, achitarea fostului ministru de Interne Gabriel Oprea pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, în legătură cu accidentul rutier din anul 2015 care a dus la decesul poliţistului Bogdan Gigină.

La scurt timp după publicarea deciziei, Gabriel Oprea a transmis că va reveni în politică.

"Acest dosar a fost inchis astazi, dupa aproape 8 ani lungi de procese, de acuzatii lipsite de orice fundament, de atacuri la persoana, la familie, ofense si umilinte aruncate public, sistematic, asupra unui om nevinovat.

8 ani in care nimeni nu a luat in seama adevarul, care trebuie sa primeze intotdeauna cand vine vorba de justitie, indiferent ca ne place sau nu ne place un om.

Paradoxal, intr-o tara democratica, am fost pus in situatia sa lupt pentru a-mi dovedi nevinovatia, sa ma apar de minciuna, de fals si de manipulare pentru o vina care nu exista.

Au fost, fara indoiala, dosare politice.

Avantul politic al partidului pe care l-am infiintat m-a transformat in tinta si s-a considerat ca trebuie sa fiu oprit, eliminat.

Am reprezentat UNPR in patru guverne, doua de dreapta, doua de stanga si, ca intotdeauna, am ales calea pe care am considerat-o corecta, chiar si atunci cand aceasta alegere a fost foarte grea. Sub steagul UNPR, mi-am facut datoria, cu onoare, in functiile de ministru al apararii nationale, ministru al afacerilor interne, vicepremier pentru securitate nationala si prim-ministru interimar.

Am fost alaturi de oamenii din sistemul de securitate nationala, am sprijinit puternic si concret acest domeniu. Sunt militar si fiu de militar si am actionat intotdeauna cu sufletul. Mi-am respectat, de fiecare data, cuvantul, chiar daca am platit pentru asta.

Partidul a ajuns sa numere 500.000 de membri si aveam ca tinta dublarea acestei cifre.

Un sondaj realizat de IRES, preluat de Realitatea TV, DC News, Adevarul etc., arata ca 45% din romani considerau ca activitatea mea in functia de premier interimar a fost una buna, iar 5%, ca a fost foarte buna. In acelasi timp, 48% considerau ca activitatea ca ministru si vicepremier a fost buna, iar 5% o cotau drept foarte buna. Astfel, in vara lui 2015, presedintele UNPR, se bucura de aprecierea a 50% dintre romani ca premier si de 53% ca vicepremier si ministru al afacerilor interne. In acelasi timp, partidul se afla la peste 12%. Asa stateau lucrurile in august 2015.

Apoi, in luna octombrie, o tragedie fara margini a spulberat viata unui politist si m-a aruncat intr-o valtoare in care nu aveam ce sa caut si care a schimbat totul.

Tot ce am construit pana in acea zi a fost uitat subit si am fost transformat, peste noapte, in “criminal”.

Nimic adevarat in acuzatiile absurde care mi-au fost aduse. Au fost dosare politice.

Dupa aparitia celui referitor la masina de serviciu, am solicitat ridicarea imunitatii parlamentare. In urma aparitiei dosarului referitor la accidentul rutier, am demisionat din Senat. Cred ca nu gresesc daca spun ca am fost singurul parlamentar din istoria moderna a Romaniei care a demisionat din functie in ciuda faptului ca primisem din partea colegilor senatori un vot favorabil. Am demisionat din toate functiile si m-am pus la dispozitia justitiei. Au fost 8 ani grei, dar am crezut cu toata forta ca adevarul invinge si am mers pe drumul meu, cu credinta in Dumnezeu.

Pentru o democratie sanatoasa, intr-un stat de drept care isi respecta cetatenii, este absolut obligatoriu ca justitia sa fie dreapta.

In sfarsit, justitia a facut dreptate.

Cred si astazi ca am ales calea corecta si mai cred ca noi toti trebuie sa avem incredere in justitia din Romania si in triumful adevarului.

Romanii au credinta in Dumnezeu si au cea mai mare incredere in Armata si in Biserica. Sa invatam sa iertam, sa ne iubim aproapele. Cu razboiul la granita, trebuie sa strangem randurile si sa fim uniti mai mult decat oricand. Nu este vreme de experimente sau de erori la nivelul statului, nu mai e timp sa gresim, sa invatam, ci este vremea specialistilor, a experientei, a performantei, este vremea deciziilor exclusiv corecte pentru tara. Condusa de patrioti, de oameni care isi iubesc tara, Romania are sansa sa mearga pe drumul corect.

Dumnezeu nu ne lasa niciodata si Binele invinge intotdeauna. Am fost lovit, am fost doborat, am fost exclus, dar am invins, m-am ridicat si VOI REVENI IN POLITICA MARE", a transmis Gabriel Oprea după decizia instanţei.