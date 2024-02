Contribuţiile care nu sunt prinse în recalcularea pensiilor | Categoria de români care poate pierde din venituri

Pensionarii României riscă să piardă sute de lei la pensie, deoarece anumite sporuri cu caracter permanent nu au fost prinse în formula de recalculare.

Anunțul a fost făcut chiar de fostul ministru al muncii, Marius Budăi. Mai exact, pensionarii care nu mai pot dovedi că au avut sporuri cu caracter nepermanent sau prime și acestea nu au fost luate în calcul la recalculare nu vor fi luate în calcul la pensie.

Şi asta pentru că anumite sporuri precum cele acordate pentru performanță în muncă și pentru ore suplimentare sunt greu de obținut. Practic pensionarii ar trebui să se deplaseze la fostele locuri de muncă pentru a obține acele acte doveditoare, mai ales că unele firme sau chiar fabrici nu mai există astăzi, iar altele nu au plătit contribuții pentru prime și sporuri.

Totuși cei care mai au acces la aceste date trebuie să meargă din proprie inițiativă să le depună să depună la Casa de Pensii acele adeverințe.

”Au fost sporuri care nu au fost cu caracter permanent, care nu făceau parte din Anexa 15, care nu făceau parte din legea 263, nu erau cu caracter permanent și nu erau luate in calcul, dar acele adeverințe sunt depuse acolo.

Majoritatea cetățenilor, cred că în proporție covârșitoare de 99%, au depus documentele de acord global, doar dacă cineva știe că nu a depus la dosar documentul de acord global, a lucrat în acord global și are documentul, trebuie să meargă din proprie inițiativă să le depună (...).

Este foarte important că vom face acea calculare pentru toți cetățenii, cu toate documentele care sunt, și după vom intra în etapa a doua, cu acele sporuri cu caracter nepermanent, unde putem introduce și acordul global care nu a fost luat în calcul. Deci lucrurile curg de la sine, oamenii nu vor fi nevoiți să se deplaseze la Casele de Pensii, să îi purtăm pe drumuri degeaba”, a spus fostul Ministru al Muncii, Marius Budăi, la Antena 3 CNN.

Ce este acordul permanent?

În situația in care v-ati desfășurat activitatea şi în acord global iar Casa de Pensii de care aparțineți, nu a luat in considerare adeverința privind acordul global, trebuie să știți ca puteți chema în judecata Casa de Pensii în vederea obținerii drepturilor ce vi se cuvin, mai exact în vederea recalculării dreptului la pensie ca urmare a valorificării adeverinței privind desfășurarea muncii şi in acord global.

Adeverința prin care se dovedesc aceste sporuri va cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente

a) denumirea angajatorului;

b) datele de identificare a persoanei;

c) perioada in care s-a desfa urat activitatea, cu indicarea datei de incepere i de incetare a acesteia;

d) functia, meseria sau specialitatea exercitata; e) denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata;

f) perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat” si nu faptul ca au fost achitate contributiile la CAS.

