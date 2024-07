Recuperarea completă după „cea mai mare întrerupere IT din istorie” ar putea dura săptămâni

Recuperarea completă în urma unei defecțiuni informatice care a făcut ravagii în întreaga lume vineri ar putea dura săptămâni, au declarat experții, după ce aeroporturile, serviciile medicale și întreprinderile au fost afectate de „cea mai mare întrerupere din istorie”, potrivit The Guardian.

Zborurile și programările la spital au fost anulate, sistemele de salarizare s-au blocat, iar posturile de televiziune nu au mai putut fi difuzate după ce o actualizare de software defectuoasă a afectat sistemul de operare Windows al Microsoft.

Aceasta a venit de la compania americană de securitate cibernetică CrowdStrike și a făcut ca lucrătorii să se confrunte cu un „ecran albastru al morții”, calculatoarele lor neputând porni. Experții au declarat că fiecare PC afectat ar putea fi reparat manual.

În Regatul Unit, oficialii de criză de la Whitehall au coordonat răspunsul prin intermediul comitetului Cobra. Miniștrii au fost în contact cu sectoarele lor pentru a aborda consecințele eșecului IT, iar ministrul transporturilor, Louise Haigh, a declarat că lucrează „în ritm cu industria” după ce trenurile și zborurile au fost afectate.

Many people are being affected by today's IT outages impacting services across the country and globally.



Ministers are working with their sectors and respective industries on the issue.



I am in close contact with teams coordinating our response through the COBR response system