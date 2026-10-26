Sfântul Dumitru și Sfântul Dimitrie cel Nou, sărbători cu cruce roșie pe 26 și 27 octombrie: Tradiții și rugăciuni pentru ambele zile

Culaj cu icoane cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou. Sursa foto: Basilica.ro

Calendarul ortodox marchează două sărbători importante, cu cruce roșie, pe 26 și 27 octombrie, dedicate Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir (n.r. Sfântul Dumitru), și Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Deși au nume asemănătoare, cei doi sfinți au trăit în perioade diferite și au povești de viață distincte.

În aceste zile, credincioșii participă la slujbe, se roagă pentru sănătate și ocrotirea familiei și păstrează tradiții populare transmise din generație în generație. Iată cine au fost cei doi sfinți, ce semnificație au sărbătorile din 26 și 27 octombrie, ce obiceiuri se respectă și ce rugăciune pot rosti credincioșii.

Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de Mir, sărbătorit pe 26 octombrie în calendarul ortodox

Pe 26 octombrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, cunoscut în tradiția populară drept Sfântul Dumitru sau Izvorâtorul de Mir. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox și este una dintre cele mai cunoscute zile religioase ale toamnei, potrivit Basilica.ro.

Sfântul Dimitrie este cinstit pentru credința sa neclintită în Hristos și pentru curajul cu care și-a mărturisit convingerile în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor. Este considerat un mare mucenic al creștinătății, iar în tradiția ortodoxă este asociat cu puterea rugăciunii, ajutorul în vreme de necaz și apărarea celor aflați în primejdie.

Cine a fost Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Potrivit tradiției creștine, Sfântul Dimitrie a trăit în secolul al III-lea, în Tesalonic, și provenea dintr-o familie înstărită. După moartea tatălui său, a ajuns conducător al Tesalonicului, însă nu și-a ascuns credința creștină, într-o perioadă în care împărații romani îi persecutau pe cei care refuzau să se închine zeilor păgâni.

Pentru că și-a mărturisit credința, Dimitrie a fost întemnițat și, în cele din urmă, martirizat. Tradiția Bisericii amintește și de tânărul Nestor, care ar fi primit binecuvântarea sfântului înainte de a-l înfrunta pe Lie, un gladiator cunoscut pentru luptele sale violente.

Denumirea de Izvorâtorul de Mir este legată de tradiția potrivit căreia din moaștele sfântului ar fi izvorât mir cu puteri tămăduitoare. Moaștele sale sunt cinstite în Tesalonic, în Grecia, unde credincioșii vin să se roage și să-i ceară mijlocirea.

Sfântul Dimitrie este considerat un ocrotitor al celor aflați în suferință, iar ziua sa de prăznuire este un prilej de rugăciune, reculegere și apropiere de valorile creștine.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Dumitru, pe 26 octombrie

În tradiția populară românească, sărbătoarea Sfântului Dumitru marchează trecerea spre iarnă și încheierea unui ciclu important al muncilor agricole și pastorale. Numeroase obiceiuri păstrate în diferite regiuni ale țării sunt legate de protecția gospodăriei, sănătate, noroc și prognozarea vremii.

Focurile de Sfântul Dumitru

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este aprinderea focurilor în ajunul sărbătorii sau în seara de Sfântul Dumitru, în funcție de regiune. În unele comunități, oamenii aprindeau focuri pe dealuri ori în apropierea gospodăriilor, considerând că acestea au rol protector și simbolizează alungarea răului.

Copiii obișnuiau să sară peste focurile mici, acolo unde tradiția locală permitea acest lucru, iar cenușa era uneori împrăștiată în grădini sau pe câmpuri, în speranța unor recolte bogate. Aceste practici aparțin folclorului și diferă de la o zonă la alta.

Sfântul Dumitru și venirea iernii

În credințele populare, ziua de 26 octombrie este asociată cu schimbarea vremii și apropierea sezonului rece. Ciobanii foloseau diferite semne din natură pentru a încerca să prevadă cum va fi iarna.

Una dintre tradiții spune că un cojoc era așezat pe iarbă, în mijlocul oilor. În funcție de culoarea oii care se așeza pe el, oamenii interpretau semnul ca pe o prevestire a unei ierni mai blânde sau mai aspre.

De asemenea, vremea înnorată, vântul și ploaia din această zi erau interpretate în unele regiuni drept semne ale unei ierni cu ninsori abundente. Acestea sunt credințe populare, nu metode meteorologice de prognoză.

Ce se spune că nu este bine să faci de Sfântul Dumitru

În unele zone ale țării s-au păstrat și interdicții populare asociate acestei sărbători. Tradiția spune că anumite treburi casnice ar trebui lăsate deoparte, iar oamenii sunt îndemnați să evite conflictele și să-și încheie socotelile înainte de venirea iernii.

În Bucovina, de exemplu, există credința că usturoiul nu ar trebui semănat în preajma acestei zile, pentru a evita pagubele în anul următor. Alte superstiții sunt legate de folosirea pieptenului sau de culegerea florilor care încă nu s-au ofilit.

Aceste obiceiuri fac parte din patrimoniul folcloric românesc și nu reprezintă reguli bisericești obligatorii. Pentru credincioși, esența sărbătorii rămâne rugăciunea și cinstirea sfântului.

Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox 27 octombrie: Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor

A doua zi, pe 27 octombrie, calendarul ortodox îl pomenește pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, cunoscut și sub numele de Sfântul Dimitrie Basarabov sau Ocrotitorul Bucureștilor. Și această sărbătoare este marcată cu cruce roșie.

Deși poartă un nume asemănător cu cel al sfântului prăznuit pe 26 octombrie, Dimitrie cel Nou este o persoană diferită. El este cinstit în mod deosebit în România, mai ales în București, unde moaștele sale se află la Catedrala Patriarhală.

Ziua de 27 octombrie este legată de pelerinajul organizat în fiecare an la Patriarhie, la care participă numeroși credincioși veniți să se închine la sfintele moaște și să se roage.

Cine a fost Sfântul Dimitrie cel Nou

Sfântul Dimitrie cel Nou s-a născut în satul Basarabi, aflat la sud de Dunăre, în spațiul actual al Bulgariei. Potrivit tradiției, a trăit în secolul al XIII-lea și a ales o viață de smerenie, rugăciune și nevoință.

După ce s-a retras din lume, și-a petrecut viața în apropierea râului Lom, într-un loc izolat, dedicându-se credinței. Tradiția spune că, înainte de moarte, s-a așezat între două lespezi de piatră, iar trupul său a rămas multă vreme sub ape.

Descoperirea moaștelor este legată, în relatările bisericești, de o întâmplare minunată în care sfântul i s-ar fi arătat în vis unei fete bolnave și i-ar fi spus unde poate fi găsit. După descoperirea moaștelor, acestea au început să fie cinstite de credincioși.

În anul 1774, moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou au fost aduse la București și așezate la actuala Catedrală Patriarhală. De atunci, sfântul a devenit ocrotitorul spiritual al Capitalei, iar sărbătoarea sa este însoțită de unul dintre cele mai importante pelerinaje religioase din România.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Dimitrie cel Nou, pe 27 octombrie

Spre deosebire de sărbătoarea din 26 octombrie, asociată în folclor cu venirea iernii și încheierea muncilor agricole, ziua de 27 octombrie este legată în special de rugăciune, pelerinaj și cinstirea moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou.

Pelerinajul de la Catedrala Patriarhală

Una dintre cele mai importante tradiții este participarea la pelerinajul organizat la București, în preajma zilei de 27 octombrie. Credincioșii vin din Capitală și din alte regiuni ale țării pentru a se închina la moaștele sfântului și pentru a lua parte la slujbele religioase.

Pelerinajul este un moment de reculegere pentru mulți dintre participanți, care se roagă pentru sănătate, pace în familie, ajutor în perioade dificile și puterea de a trece peste încercările vieții.

În funcție de programul stabilit anual de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, moaștele sunt așezate într-un loc special amenajat pentru închinare, iar accesul pelerinilor se desfășoară pe parcursul mai multor zile.

Rugăciunea pentru sănătate și ajutor în necazuri

Credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Dimitrie cel Nou ca pe un ocrotitor al Bucureștilor și îi cer mijlocirea în rugăciune. Mulți se roagă pentru sănătatea lor și a celor dragi, pentru liniște sufletească și pentru sprijin în momentele în care se confruntă cu probleme.

În tradiția ortodoxă, rugăciunea către sfinți nu este privită ca o formulă magică, ci ca o cerere de mijlocire înaintea lui Dumnezeu. De aceea, ziua de 27 octombrie este pentru mulți credincioși un prilej de spovedanie, participare la Sfânta Liturghie și întărire a credinței.

Ce semnificație are sărbătoarea pentru bucureșteni

Sfântul Dimitrie cel Nou este considerat ocrotitorul spiritual al Capitalei, iar sărbătoarea sa are o semnificație deosebită pentru comunitatea ortodoxă din București.

Pelerinajul anual reunește persoane de vârste diferite, venite să se roage și să cinstească moaștele sfântului. Pentru mulți participanți, acest moment reprezintă o tradiție de familie, păstrată de la o generație la alta.

În același timp, sărbătoarea oferă prilejul de a redescoperi povestea unui sfânt care, potrivit tradiției bisericești, a ales o viață retrasă, dedicată rugăciunii și smereniei.

Rugăciune către Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de Mir, pentru ajutor și ocrotire

În ziua de 26 octombrie, credincioșii se pot ruga Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, cerându-i mijlocirea în fața lui Dumnezeu pentru sănătate, liniște sufletească și puterea de a trece peste încercări.

Rugăciunile adresate sfântului sunt cunoscute în tradiția populară drept rugăciuni făcătoare de minuni, însă credința ortodoxă pune accent pe sinceritatea rugăciunii, pe nădejde și pe voia lui Dumnezeu.

Iată o rugăciune formulată în acest spirit, pe care o poți rosti în liniște, acasă sau la biserică:

„Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, mărturisitorule curajos al credinței în Hristos, te rog cu smerenie să mijlocești pentru mine înaintea Bunului Dumnezeu.

Așa cum ai rămas statornic în credință în mijlocul încercărilor, ajută-mă să găsesc puterea de a trece cu răbdare și nădejde peste greutățile vieții. Ocrotește-mi familia, dă-ne sănătate, pace și înțelegere și îndepărtează de la noi deznădejdea, ura și tulburarea sufletească.

Roagă-L pe Dumnezeu să-mi lumineze mintea, să-mi întărească sufletul și să-mi arate calea cea bună atunci când mă aflu în cumpănă. Ajută-mă să nu-mi pierd credința în clipele grele și să primesc cu înțelepciune încercările prin care trec.

Sfinte Dimitrie, fii mijlocitor pentru cei bolnavi, pentru cei singuri, pentru cei aflați în necaz și pentru toți cei care caută alinare și sprijin. Dăruiește-mi puterea de a face binele, de a ierta și de a păstra pacea în suflet.

Prin rugăciunile tale, cere de la Dumnezeu milă, ocrotire și binecuvântare pentru mine și pentru cei dragi ai mei.

Amin.”

Rugăciune către Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor

Pe 27 octombrie, credincioșii se pot ruga și Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, cerându-i ajutorul în rugăciune și ocrotire pentru familie și pentru cei aflați în suferință.

„Sfinte Cuvioase Dimitrie, ocrotitorule al Bucureștilor și rugătorule pentru cei aflați în necaz, primește rugăciunea mea smerită și mijlocește pentru mine înaintea Domnului.

Învață-mă să urmez calea smereniei, a răbdării și a credinței statornice. Ajută-mă să-mi păstrez pacea sufletească în momentele grele și să nu-mi pierd nădejdea atunci când încercările par greu de îndurat.

Roagă-L pe Dumnezeu să-mi dăruiască sănătate, înțelepciune și puterea de a-mi împlini îndatoririle cu dragoste și bunătate. Ocrotește-mi familia, îndrumă-i pe cei rătăciți și adu alinare celor care suferă.

Ajută-mă să nu răspund răului cu rău, să iert și să caut pacea cu cei din jur. Fii mijlocitor pentru toți cei care se roagă cu credință și îndrumă-ne pașii către bine.

Sfinte Dimitrie cel Nou, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să primim mila și ajutorul Său, după voia Sa cea sfântă.

Amin.”

Când își sărbătoresc onomastica românii cu acest nume?

În România, onomastica pentru numele Dumitru se sărbătorește, de regulă, pe 26 octombrie, de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

Numele sărbătorite în această zi includ:

Băieți și bărbați: Dumitru, Dimitrie, Mitică, Mitru, Dumitrel.

Fete și femei: Dumitra, Dumitrița și alte forme derivate ale numelui.

Pe 27 octombrie este sărbătorit Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Și această zi este importantă pentru credincioși, însă onomastica numelui Dumitru este asociată în mod tradițional cu data de 26 octombrie.

Ce trebuie să știm despre cele două sărbători cu cruce roșie

Zilele de 26 și 27 octombrie sunt dedicate unor sfinți diferiți, chiar dacă numele lor sunt asemănătoare. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, este sărbătorit pe 26 octombrie și este cinstit pentru curajul cu care și-a mărturisit credința până la moarte. Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, este prăznuit pe 27 octombrie și este cunoscut mai ales pentru viața sa de smerenie și pentru pelerinajul organizat anual în Capitală.

Ambele zile au o semnificație importantă în calendarul ortodox. Tradițiile populare asociate Sfântului Dumitru vorbesc despre venirea iernii și protecția gospodăriei, în timp ce sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou este legată în special de rugăciune și pelerinaj.

Indiferent de obiceiurile păstrate în fiecare regiune, mesajul religios al acestor zile rămâne unul al credinței, al speranței și al grijii față de aproapele.