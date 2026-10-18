Pelerinajul la Sfântul Dimitrie cel Nou începe duminică, la București. La Patriarhie ajung și moaștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea

Pelerinajul la Sfântul Dimitrie cel Nou începe duminică, la București. La Patriarhie ajung și moaștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea. Sursa foto: Basilica.ro

Pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (27 octombrie), organizat de Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor, începe duminică şi se va încheia pe 28 octombrie, potrivit Agerpres. Totodată, a fost anunţat programul slujbelor şi al procesiunii, detaliat pentru fiecare zi.

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, bucuria pelerinajului din acest an va fi sporită de prezenţa raclei cu moaştele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, care va fi adusă sâmbătă, 24 octombrie.

Mai mult, va fi adusă şi racla cu moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț – Noul Hozevit, conform comunicatului transmis de Patriarhie.

În perioada 18 - 23 octombrie, credincioşii se vor putea închina la Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi ale Sfântului Ierarh Nectarie în interiorul Catedralei Patriarhale istorice, întrucât în pridvorul acesteia se desfăşoară lucrări de restaurare a picturii.

În această perioadă, programul de închinare va fi între orele 07:00 - 21:00.

Având în vedere că, în perioada 18 - 23 octombrie, Sfintele Moaşte menţionate vor fi expuse spre închinare doar în interiorul Catedralei Patriarhale istorice, iar numărul pelerinilor va fi mai redus, Patriarhia recomandă familiilor cu copii mici să aleagă aceste zile spre închinare la Sfintele Moaşte, pentru a evita aglomeraţia din ultima parte a hramului.

Sâmbătă, 24 octombrie, începând cu ora 12:00, va avea loc procesiunea Calea Sfinţilor cu Moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi ale Sfinte Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.