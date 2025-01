Un tezaur unic religios, cu icoane pictate acum 100 de ani, a fost descoperit în timpul renovării unei şcoli din Brăila

Icoanele, pictate acum 100 de ani, au fost descoperite în toate sălile de clasă ale şcolii. Sursa foto: Facebook Scoala Gimnaziala Nedelcu Chercea

În timpul renovării Şcolii nr. 13 „Nedelcu Chercea” din Brăila, au fost descoperite icoane vechi de aproape 100 de ani, pictate direct pe pereții sălilor de clasă. Acestea fuseseră acoperite cu tencuială în perioada regimului comunist, ca parte a campaniei antireligioase din anii 1950. Icoanele au fost readuse la lumină, iar directorul şcolii a cerut ca instituția să fie declarată monument istoric şi să se aloce fonduri pentru restaurare, dar fără succes, transmite Agerpres.

Inaugurată oficial pe 27 noiembrie 1928, Şcoala „Nedelcu Chercea" a funcţionat la început demixtat, conform regulamentului vremii, existând practic două şcoli găzduite într-o singură clădire: Şcoala primară de băieţi şi Şcoala primară de fete, aşa cum aflăm din „.Monografia" şcolii, scrisă în anul 2003, de prof. Jan Bulancea, director al şcolii la acea dată, prof. Viorel Nedelcu, fost profesor de istorie, şi prof de Aurel Suvac, fost profesor de limbă rusă.

„Ceea ce dă originalitatea şi unicitatea lăcaşului de cultură şi educaţie este prezenţa icoanelor pictate în stil bizantin în fiecare sală de clasă şi pe holuri. Pe lângă acestea, mai sunt şi tablele negre vopsite direct pe tencuială. Încăperile beneficiau şi de un brâu cu motive geometrice şi florale, viu colorat, dispărut în urma reabilitării", se mai arată în prezentarea oficială a şcolii.

Icoanele, realizate în urmă cu aproape 100 de ani, de pictorul Constantin Maina, îl reprezentau pe Mântuitorul Iisus Hristos, în clasele din Şcoala de băieţi, şi pe Maica Domnului şi pe Sfânta Ana, în memoria Anei Chercea, în clasele din Şcoala de fete. Pe holurile din ambele corpuri de şcoală exista pictată câte o rugăciune, către Mântuitorul Iisus Hristos, în Şcoala de băieţi şi către Maica Domnului, în Şcoala de fete.

Icoanele vechi de 100 de ani, tencuite de comuniști, au fost descoperite la renovarea şcolii

„Icoanele au fost acoperite cu tencuială în perioada regimului comunist, conform dispoziţiilor vremii. Ele au fost descoperite în 2009, în momentul în care a fost reabilitată clădirea. Astfel de icoane pictate au fost descoperite în toate sălile de clasă.

Cei care au executat lucrarea de renovare au lucrat cu atenţie, îngrijit, icoanele nu prezintă semne foarte mari de deteriorare faţă de starea lor iniţială. În urmă cu câţiva ani, am încercat să vedem cum am putea să le restaurăm, dar sumele care ne-au fost prezentate au fost imense. O astfel de lucrare este foarte, foarte scumpă, plus că avem o legislaţie stufoasă şi dificilă în ceea ce priveşte realizarea unor astfel de lucrări.

Mai apoi trebuie găsiţi meşteri pricepuţi, ne-a fost teamă să nu facem mai mult rău, decât bine, să nu le stricăm. În momentul în care a avut loc reabilitarea, au fost şi câteva încercări de introducere a clădirii în categoria monumentelor istorice, însă s-a considerat, la vremea respectivă, că această clădire nu are elemente arhitectonice deosebite, aşa că nu a fost declarată monument istoric.

Dacă ar fi fost declarată monument istoric, ar fi trebuit refăcute toate elementele clădirii, aşa cum ele erau în 1928", a declarat directorul Şcolii "Nedelcu Chercea", Dorel Onosă, pentru Agerpres.

În ceea ce priveşte icoanele din Şcoala „Nedelcu Chercea", preotul paroh Cornel Boboc susţine că un astfel de caz de icoane pictate descoperite într-o şcoală este unic în Brăila.

„Icoanele descoperite sunt foarte frumoase. La vremea respectivă, ele au fost acoperite, nu au fost înlăturate. Dumnezeu să îl odihnească pe cel care a făcut acest lucru, pentru că a făcut un lucru minunat şi, astfel, icoanele nu au fost distruse.

În prezent, clădirea se păstrează în forma în care a fost construită

După Revoluţie, în momentul în care s-a umblat la pereţi, atunci s-a aflat despre existenţa acestor icoane. E frumos pentru că, în partea unde a fost Şcoala de băieţi a fost pictat Mântuitorul, iar în partea unde a fost Şcoala de fete, a fost pictată Maica Domnului. Şcoala „Nedelcu Chercea" are copii minunaţi, frumoşi, iar prezenţa unei icoane într-o clasă te face să te comporţi mai altfel, să fii mai liniştit, să înveţi mai mult, să fii mai conştiincios. Oamenii din Chercea sunt apropiaţi de biserică, de şcoală, de căminul cultural, sunt oameni de la ţară aduşi la oraş cu obiceiuri frumoase, cu credinţe frumoase, cu un mod a-şi manifesta credinţa foarte frumos şi autentic.

Nedelcu Chercea s-a îngrijit de suflet, construind o biserică, s-a îngrijit de trup, construind un dispensar, şi s-a îngrijit de minte, construind o şcoală", a declarat preotul paroh Cornel Boboc, pentru sursa citată.

Şcoala „Nedelcu Chercea" a reuşit să reziste peste timp în forma în care a fost construită, chiar dacă, în 1944, şi-a încetat temporar activitatea, deoarece în clădire au fost cazaţi soldaţi ai armatei germane.

În prezent, clădirea se păstrează în forma în care a fost construită. Construcţia, în linii mari, este aceeaşi, însă structura claselor este alta. Spre exemplu, în locul în care acum avem secretariatul, era sală de curs. O altă sală de clasă a fost reorganizată şi transformată în cancelarie. Podul a fost coborât un pic în timpul reabilitării şi a mai fost adăugat un perete care desparte biroul directorului, de secretariat. În rest nu au fost făcute alte modificări. În prezent, în Şcoala „Nedelcu Chercea" învaţă nouă formaţiuni de studiu, cu aproximativ 200 de elevi, iar strict în corpul de clădire despre care vorbim învaţă 60 de elevi din clase de gimnaziu", a arătat directorul Dorel Onosă.

În anul 2003, Nedelcu Chercea a primit, post mortem, titlul de "Cetăţean de onoare al Brăilei", în cadrul unei festivităţi organizate cu ocazia împlinirii a 75 de ani de existenţă a şcolii care îi poartă numele.