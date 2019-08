Remus Rădoi, despre amânarea audierii: ''Am venit la ora fixată, procurorul nu era!''

sursă foto: captură Antena 3

Remus Rădoi, omul de afaceri la care a apelat fostul şef al Poliţiei Olt ca să afle informaţii despre cazul Alexandrei Măceşanu, nu a mai fost audiat astăzi de anchetatori, aşa cum era programat.

''Eu m-am prezentat la ora convenită cu dumnealor prin telefon şi prima dată şi astăzi, însă la momentul ajungerii mele la secţia de Poliţie, am fost anunţat că domnul procuror încă nu a sosit şi ar putea exista posibilitatea să fiu audiat după ora 14, sau să fie reprogramată. Am spus că după ora 14 eu voi fi plecat din localitate, aşa că s-a convenit la o amânare a audierii. Nu am fost informat concret cu privire la subiectul ce urmează a fi dezbătut, însă, pe surse, am înţeles că se va pune problema vis-a-vis de informaţii ce pot ajuta la ancheta cazului Caracal'', a spus omul de afaceri la care oamenii legii au apelat în momentul dispariției Alexandrei Măceșanu.