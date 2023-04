Cum a câştigat un român peste 10.000 de euro după ce s-a plâns de mirosul unei gropi de gunoi

Un bărbat din Târgu Jiu a câştigat peste 10.000 de euro în instanță după ce s-a declarat deranjat de mirosul unui gropi de gunoi.

Sursa foto: Gettyimages | panaramka

Un localnic din Târgu Jiu, care s-a plâns de mirosul neplăcut provenit de la groapa de gunoi din zonă, a câștigat în instanța de judecată despăgubiri de 50.000 de lei de la firma care se ocupă de administrarea acesteia.

Societatea Polaris Mediu administrează groapa de gunoi din municipiul Târgu Jiu. Aceasta a fost obligată de Tribunalul Gorj să achite unui cetățean din cartierul Slobozia o sumă de 50.000 de lei pentru poluarea pe care acesta o îndură de mai mulți ani.

Despăgubirile sunt acordate pentru o perioadă de trei ani: respectiv, 2018-2021. Totodată, până la despăgubirile acordate, societatea Polaris Mediu trebuie să mai achite onorariul expertului, în valoare de 15.000 de lei.

Gheorghe Ularu, vicepreședintele Asociației Slobozia vrea aer curat, a spus că mai sunt câteva procese de acest fel pe rolul instanțelor de judecată. Acesta a precizat că vor urma sute de procese. "Există un precedent și toți cetățenii care au de suferit de pe urma poluării vor putea să se adreseze instanței de judecată. Vor urma sute de procese", a declarat bărbatul.

Citeşte şi: Câştigătorul unui premiu de 5 milioane de euro la loz răzuibil a fost răpit de doi români ghinionişti

El a depus și o plângere penală împotriva conducerii societății care administrează groapa de gunoi a municipiului Târgu Jiu. Sesizarea a fost depusă la Poliție, la Serviciul de Arme și Substanțe Periculoase, pentru că sănătatea sa și familiei sale este afectată.

„Am făcut o plângere penală pe persoană fizică, deoarece consider că îmi sunt aduse prejudicii sănătății mie și familiei mele și nu pot să stau cu mâinile în sân pentru că nu am fi ajuns aici, dacă nu am fi văzut implicarea operatorului economic și a autorităților. Am solicitat urgentarea soluționării cazului la Judecătoria Târgu Jiu deoarece ancheta trenează și a fost acceptată solicitarea de a se urgenta și s-a dat termen până pe 1.07.2023.

Poliția a fost de câteva ori și a făcut câteva determinări cu Agenția de Protecția a Mediului, dar nu mirosea atunci. Am cerut să facă proba cu funcționarea instalației de tratare a levigatului, deoarece atunci apar probleme“, a spus Gheorghe Ularu, potrivit adevarul.ro.