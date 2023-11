România aderă la convenția privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă. Proiectul legislativ, aprobat de Guvern

Guvernul a aprobat proiectul legislativ prin care România aderă la Convenția Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care prevede eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă.

Potrivit Ministerului Muncii, în urma acestui demers, angajații vor fi mai bine protejați împotriva violenței și a hărțuirii la locul de muncă.

Practic, vor fi considerate acte de hărțuire și violență: abuzul fizic, abuzul verbal, hărțuirea și mobbing-ul, hărțuirea sexuală, amenințările și urmărirea/supravegherea.

În plus, se extind situațiile în care se consideră că hărțuirea are legătură cu munca, precum: la delegații, team building, deplasarea către serviciu, orice spațiu public sau privat care are legătură cu locul de muncă, dar și comunicarea online.

Conform Ministerului, vor fi protejate și persoanele aflate în perioada de formare: stagiarii, ucenicii, cei cărora le-a încetat raportul de muncă, voluntarii, candidații pentru un loc de muncă și persoanele care exercită autoritatea, îndatoririle sau responsabilitățile unui angajator, potrivit Mediafax.