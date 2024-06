România cumpără cu aproape 1 miliard de dolari 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder

Ministrul apărării naţionale, Angel Tîlvăr, s-a întâlnit, la sediul MApN, cu ministrul apărării sud-coreean Won-sik Shin. Foto: Angel Tîlvăr/ Facebook

Armata Română va fi dotată cu obuziere autopropulsate K9 Thunder de fabricație sud-coreeană, printr-un contract de achiziții de aproape 1 miliard de dolari.

Ministrul apărării, Angel Tîlvăr, s-a întâlnit cu ministrul apărării din Republica Coreea, Won-sik Shin, el afirmând că a salutat desemnarea companiei Hanwha Aerospace Co. Ltd. drept câştigătoare a procedurii competitive pentru achiziţionarea de către România a trei sisteme obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion.

„Am discutat cu ministrul apărării din Republica Coreea, Won-sik Shin, despre situația de securitate internațională și perspectivele cooperării în domeniul apărării între România și Republica Coreea.

De asemenea, am vorbit despre principalele amenințări și riscuri din regiunea Mării Negre și a Balcanilor de Vest pe fondul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Profilarea Mării Negre ca un spațiu de interes strategic pentru statele democratice reprezintă un obiectiv important al dialogului strategic bilateral.

Totodată, am salutat desemnarea companiei Hanwha Aerospace Co. Ltd. drept câștigătoare a procedurii competitive pentru achiziționarea de către România a trei sisteme obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion, incluzând 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder, echipamente de sprijin și o cantitate inițială de muniții specifice”, a transmis ministrul Angel Tîlvăr, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul apărării naţionale, Angel Tîlvăr, a avut miercuri, la sediul MApN, o întrevedere de lucru cu ministrul apărării din Republica Coreea, Won-sik Shin, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România.

Ce sunt obuzierele autopropulsate K9 Thunder

K9, supranumit „Tunetul coreean”, produs de Hanwha, atinge o viteză de peste 67 de kilometri pe oră şi a fost creat pentru a funcționa în orice tip de climat.

Obuzierele de tip K 9 Thunder sunt operate în nouă ţări din lume, inclusiv cinci ţări NATO: Polonia, Norvegia, Estonia, Finlanda şi Turcia.

Cum acţionează obuzierele K9 Thunder

Obuzierele K9 Thunder sunt rapide şi au o putere de foc de până la 8 obuze pe minut.

Primul sistem ar trebui să ajungă în România în 2 ani şi jumătate după semnarea acordului.