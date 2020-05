România, pe primul loc în UE la lucrările de construcții

Statele membre UE cu cele cele mai mari creşteri anuale ale lucrărilor de construcţii sunt România (plus 28.1%), Germania (plus 5.1%), Polonia și Finlanda (ambele cu plus 1.5%) față de anul anterior.

În luna martie, cele mai mari creșteri în acest sector au fost raportate în România (2,1%), Germania (1,8%) şi Olanda (1,5%).

Cele mai semnificative scăderi față de aceeași perioadă a anului trecut au fost înregistrate în Franţa (minus 40,2%), Italia (minus 36,2%) și Slovenia (minus 11.9%).

La nivelul UE, construcțiile civile au înregistrat o scădere de 13.7%, iar construcțiile de clădiri un declin de 11.8%.