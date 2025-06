SNSPA și University of Meaning lansează un program de masterat internațional în leadership global și dezvoltare durabilă

Obiectivul principal al programului de masterat îl reprezintă formarea unor lideri morali, responsabili / sursă foto: SNSPA

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative şi University of Meaning / Universidad del Sentido, universitate internaţională care funcţionează sub autoritatea Statului Vatican, au semnat miercuri un acord care prevede lansarea programului internaţional de masterat „Global Leadership and Sustainable Development” (Leadership global şi dezvoltare durabilă).

Potrivit unui comunicat al SNSPA, obiectivul principal al programului de masterat îl reprezintă formarea unor lideri morali, responsabili, capabili să contribuie la construirea unei comunităţi internaţionale echitabile şi durabile, orientate spre pace şi dezvoltare sustenabilă.

„Programul de masterat va fi coordonat, la nivelul SNSPA, de către Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană şi va funcţiona în conformitate cu standardele de calitate stabilite de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, recunoscute la nivel european şi internaţional”, informează sursa citată.

Documentul a fost semnat, la Vatican, de Remus Pricopie - rectorul SNSPA, Iordan Gh. Bărbulescu - preşedintele Senatului SNSPA, alături de Jose Maria del Corral - preşedintele Scholas Occurrentes şi Enrique Palmeyro - directorul reţelei educative pontificale Scholas Occurrentes.

Cursurile vor fi susţinute de cadre didactice române şi străine, de specialişti în domenii precum economie, diplomaţie, apărare, administraţie publică şi relaţii internaţionale.

Programul de masterat se va desfăşura pe parcursul a patru semestre, dintre care unul va fi dedicat activităţilor practice, prin stagii în instituţii publice, organizaţii neguvernamentale şi fundaţii.

Conform comunicatului, activităţile didactice vor avea loc atât la Bucureşti, cât şi la Vatican, folosind metode moderne de predare - faţă în faţă, în format hibrid şi online - completate de accesul la o bibliotecă digitală şi sesiuni interactive.

„Noul program de masterat promovează valorile fundamentale asumate de Papa Francisc, iniţiatorul programului University of Meaning / Universidad del Sentido - demnitatea umană, solidaritatea, respectul şi grija faţă de oameni - valori reafirmate şi susţinute în continuare de Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea, în contextul unei viziuni educaţionale centrate pe pace, justiţie socială şi bine comun.

Totodată, programul reflectă principiile înscrise în articolele 2 şi 3 ale Tratatului privind Uniunea Europeană, oferind o formare cu adevărat europeană şi globală, ancorată în responsabilitate morală şi implicare civică”, se arată în comunicatul citat.

În plus, la propunerea SNSPA, acordul prevede elaborarea unui studiu academic dedicat importanţei păcii în viaţa internaţională. Astfel, studiul va fi realizat de o echipă comună de cercetători de la SNSPA şi University of Meaning şi va analiza blocajele cognitive care alimentează conflictele internaţionale, propunând soluţii extra-militare.