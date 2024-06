Zona de senzaţie din România, filmată de Charlie Ottley: „Este o regiune unică, cu mult potenţial dar şi mistere"

Un nou documentar despre ţara noastră realizat de producătorul britanic Charlie Ottley

Premiera noului film documentar realizat de Charlie Ottley a avut loc la Cinema Muzeul Ţăranului Român. Timp de şase luni, cunoscutul jurnalist britanic şi unul dintre cei mai mari promotori ai României, a filmat în Oltenia de sub Munte, cele mai frumoase peisaje montane şi nu numai.

Pregătirea filmului a presupus sute de ore de înregistrări, care au surprins imagini din toate anotimpurile: culori de toamnă, zăpezi, flori de primăvară, dar şi începutul verii.

„Este o regiune unică, cu atât de mult potenţial şi atât de multe peisaje, dar şi mistere sau poveşti. A fost uşor să filmăm. Credeam că va fi dificil, dar am prins trei anotimpuri. Aşadar, am filmat acolo şi am captat toate acele culori magnifice", a spus Charlie Ottley.

Noul documentar marca Charlie Ottley, deși nu redă decât 17 minute din sutele de ore de filmare realizate, promite să facă senzație.

„De la ideea de a promova Oltenia de sub Munte am avut curaj ne-am dus la el i-am spus. A zis da și acum avem o relație de prietenie", a spus Florin Stoican, director Geoparc aspirant UNESCO Oltenia de Sub Munte.

Băile Olăneşti, Horezu sau cel mai mic parc naţional din ţara noastră, Buila-Vânturarița, au fost doar câteva dintre locaţiile în care echipa de filmare a reuşit să surprindă cele mai frumoase cadre naturale şi poveşti de excepţie de la oamenii locului.

Discover Oltenia a avut avanpremiera la Horezu, iar în curând va ajunge pe toate platformele online de profil. Scopul acestui film este de a promova zona în care turismul ar putea aduce un beneficiu major atât pentru oamenii locului cât şi o experienţă de neuitat pentru turişti.