Rusia ar pregăti un atac asupra propriului teritoriu, pentru a justifica folosirea armelor de distrugere în masă în Ucraina

O astfel de operațiune ar oferi pretextul pentru utilizarea armamentului de distrugere în masă, inclusiv nuclear, în Ucraina.

Această versiune a fost evocată și de șeful Delegației Uniunii Europene în Rusia, Markus Ederer.

"Există informații îngrijorătoare că rușii ar fi îndreptat asupra propriului teritoriu mai multe sisteme lansatoare de rachete aflate în localitatea de frontieră Popovka. Cunoscând natura barbară a acțiunilor rusești, ne temem că ar putea fi pregătită o operațiune sub steag fals pentru a acuza Ucraina", a scris Kuleba pe Twitter.

Worrying reports: Russians might have pointed multiple rocket-launching systems in the Russian border village of Popovka towards their own territory. Knowing the barbaric nature of Russian actions we fear a false flag operation might be prepared in order to accuse Ukraine.