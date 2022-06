Sabrina Preda, premiată la Gala "Top 100 de femei de succes"

Evenimentul aflat deja la a treia ediţie este dedicat recunoaşterii meritelor şi a implicării femeilor, în dezvoltarea mediului economic, social, cultural sau politic de la noi din ţară.

Premiată la categoria mass-media, în cadrul Galei "Top 100 femei de succes", Sabrina Preda a transmis un mesaj de mulțumire tocmai de pe câmpul de luptă din Kiev.

"Îmi pare tare rău că nu am putut ajunge în această seară însă, așa cum i-a spus în urmă cu cinci ani fondatorul CNN, Ted Turner, atunci când am avut onoarea să-l cunosc, "The news comes first. Așadar, sunt acum lângă Kiev, în Irpin. A trebuit să acoper evenimentele de aici, vizita președintelui Klaus Iohannis în Ucraina. Vreau să mulțumesc în primul rând revistei Capital pentru nominalizarea din seara aceasta. Sunt onorată și măgulită să fiu nominalizată alături de atâte de multe femei de succes din România, puternice, pe care le admir tare mult", a spus Sabrina Preda.

Premiul Sabrinei a fost ridicat de colegul ei, jurnalistul Sergiu Cora.

"Eu sunt solul Sabrinei în această seară. Ea este la Kiev și sunt solul de pace, deci categoric de pace. Cum să mă simt? Mă simt după o emisie de o oră da, după News Hour with CNN, în care Sabrina ne-a vorbit foarte frumos din Kiev", a spus Sergiu Cora.

Cea de-a treia ediție a "Topului 100 capital Femei de succes" a adus în prim plan femeile care au reușit în România.

"Am fost onorată, mă bucur că munca echipei Fundație Renaștere este apreciată și o facem de 22 de ani și continuăm", a declarat Mihaela Geoană, preşedinte Fundaţia Renaşterea.

"Am pornit de la o documentare, cam de 400 de femei. Noi mai luăm în considerare, pe lângă carieră și cum și-a dezvoltat-o, și capacitatea de a inspira tinerele generații, cât de frumoasă e povestea doamnei respective. Mai luăm în considerare notorietatea în societate și ce impact are în societate activitatea dumneaei", a adăugat Sorin Andreiana, redactor-şef Revista Capital.

Această ediție a fost specială, pentru că, printre invitați la oferirea premiilor s-au numărat și ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu și cel al Sportului, Eduard Novak, dar și alți oficiali din ministerele de profil.

Femeile au fost premiate la 10 categorii, printre care afaceri, societate civilă, sport, medicină și mass-media.