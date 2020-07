ANTENA3.RO LIVE. Dr. Codruța Gabriela Nedelea ne spune cum ne creștem imunitatea

E un moment in care ne dam seama ca e important sa fim intr o stare fizica buna. E un moment in care ar trebui sa ne intereseze mai mult cum ne crestem imunitatea si raspunsul la boli, iar asta se face in mare parte prin alimentatie, nu prin suplimente.