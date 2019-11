ANTENA3.RO LIVE. Medicul Ada Epistatu, despre miturile legate de implanturi. Ce trebuie să facem pentru a avea o dantură sănătoasă

Cine nu a trăit cu dinții strâmbi nu știe ce complicat este să zâmbești pe bune. Dar e.

De aceea e important să avem grijă de dantură, iar cu procedurile existente acum lucrurile chiar sunt simple. Joi vorbim despre asta cu Ada Epistatu, care sperăm să ne explice și care e treaba cu implanturile, pentru că există nenumărate mituri în privința lor.

Care sunt miturile despre implanturi?

Cand vorbim de situatii extreme, cand pacientul nu mai are dinti deloc, se pun implanturi, dar se pastreaza si dintii pacientului. Se pun niste dinti provizorii. Sunt o gramada de firme de implanuri. Implantul este un surub, dar nu unul oarecare. Implantul este acelasi. Ce s-a schimbat acum este protezarea pe implant. Conteza mult durata si calitatea lucrarii. Acum s-au schimbat sistemele pe care se pun dintii, iar lucrarile dureaza foarte mult. Prin sistemele de protezare exista si o garantie pe viata.

O tumefactie poti sa ai dupa implant, dar conteaza cat os se pierde. Exista posibil sa te umfli, dar nu te doare. Pot exista edeme, dar acum nu mai sunt umflaturi ca pe vremuri. Ea disoare dupa doua - trei zile. Nu exista contraindicatii, dar trebuie sa controlam medicamentele pe care le iau pacientii.

Este o problema pentru fumatori. Fumul intra in contact direct cu rana si esueaza operatia. Sunt persoane care fumeaza si nu pot ceda. Trebuie sa isi reduca numarul de tigari si o luna sa nu fumeze. Poate fi un esec total. Fumatul si alcoolul excesiv, nu!

Se pot repara acum neglijenta dintilor din copilarie?

Unii pot avea probleme. Trebuie un tratament ortodontic adecvat si controale frecvente. Aparatele ortodontice moderne ajuta mult. Sunt avantajoase pentru pacient.

Da, stomatologia este scumpa. Este nevoie de medici buni, cursuri. Tehnicile si materialele sunt scumpe. Un detratraj si o profilaxie nu este scump. Trebuie sa stie ca odata cu pierderea dintilor, ei pierd os. Nu este cea mai mare afacere pe care o faci. Dintii se pierd cu timpul. Sunt multe variante de a nu iti pierde dintii. O plomba nu este un capat de tara pentru nimeni. Nu trebuie sa vii atunci cand dintii se plimba prin gura.

Tratamentul paradontal este un cumul de tratamente printre care intra si laserul. In niciun caz doar cu laserul. Trebuiesc facute cateva manevre pentru un succes complet.

Ce inseamna o ''muşcătură'' incorecta?

Toata lumea trebuie sa se stie ca trebuie sa fie un echilibru. Cu planul articulatiilor, al mandibulei. Totul este un sistem care trebuie sa functioneze in armonie. Trebuie sa incepem cu aparatul dentar. Este un scanner care detecteaza anumite puncte care nu se inregistreza pe hartie. Aparatul detecteaza aparatul care nu le putem determina noi. Muscatura este principala cauza a pierderii dintilor. Nu exista dinti prosti, doar dinti diferiti. Sunt dinti neingrijti, de care nu ne pasa.

Spunem ca de la dinti nu murim. Ma gandeam sa fac o campanie legat de chestia asta. Impactul psihologic/social este foarte important. Unii oameni au realizat ca nu zambeau si nu radeau din cauza dintilor. Un zambet sanatos iti da o anumita caracterizare.

Trebuie sa avem grija de dintii nostri. Acum exista soltutii si nu se mai pune problema sa nu iti indrepti dintii si nu costa o avere.

Frica de dentist la copil este din cauza parintilor!

Copilul trebuie dus la dentist, chiar daca il sedeaza. Frica de dentist la copil este din cauza parintilor si de la educatia pe care o dau. Ganditi-va ce tratamente primitive erau inainte. Dintii erau scosi si se puneau proteze. Dentistul trebuie sa fie prietenul copiilor.

Digitalizarea ca tehnica in stomatologie care se reflecta in ortodontie, etc mi se pare incredibila. Acum putem spune ca ne apropiem de perfectiune.

In spatele unei tehnici trebuie sa fie un specialist, un om cu experienta. Tehnica in sine este fantastica la ora actuala. Iti da o liniste sa stii cum vei arata. Pacientul capata incredere si stie clar ce frumos va fi cu zambetul respectiv. Pacientul intelege ce i se intampla si nu ii mai este frica. Inainte era frica de necunoscut. Acum frica se suporta mult mai usor.

