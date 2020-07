Ce mâncăm vara pentru un bronz frumos

''Pe lângă bronzul şi culoarea frumoasă pe care o lasă în urmă, e vorba şi de un atac pe care soarele îl face asupra pielii, prin felul în care oxidează. E un proces de ardere şi atunci, ce mâncăm influeanţează foarte mult aspectul pielii. Trebuie să ne expunem la soare şi să consumăm aliment, cât pe piele să nu rămână leziuni care să producă mai târziu altele mai urâte şi în plus, să nu îmbătrânim.

Orice expunere la soare ar trebui să fie atât precedată cât şi urmată de o alimentaţie echilibrată.

Trebuie să mâncăm alimente cu mulţi antioxidanţi şi le recunoaştem foarte uşor, după culoarea lor închisă. Tot ce înseamnă verde închis, portocaliu închis, galben intens, deci culori foarte clare şi roşu mai ales. Toate se luptă cu radicalii liberi pe care îi produce această oxidare a radiaţiei solare şi în special a ultravioletelor.

În primul rând, ar trebui să consumaţi mai multe fructe şi legume.

Mă refer în primul rând la roşie, la morcovi. Castravetele hidratează foarte bine. Nu are culoare închisă, dar hidratează foarte bine (...) Nu trebuie uitat consumul de brocoli, sau salata de brocoli cu iaurt. Pepenele este vedeta sezonului. Hidratează şi are vitamina C în cantitate mare şi susţine formarea de colagen. Soarele arde, iar vitamina C şi licopenul din pepene ajută la refacerea ţesutului care a fost oxidat. Fruct proaspăt, de sezon, cu apă multă.

În plus, ar trebui să vă asiguraţi că regimul dumneavoastră alimentar conţine suficiente proteine şi grăsimi.

Peştele gras este foarte bun atunci când ştim că mergem la mare. Cu o săptămână înainte începem să consumăm 150 de grame de peşte gras pe zi şi nu trebuie să fie neapărat somon (...) Zece grame de unt dimineaţa, la fel ne ajută. Sau 100 de grame de avocado bine copt.

Atenţie, există şi o listă a produselor interzise în sezonul estival.

Alimentele foarte sărate, alimentele obţinute prin prăjire care au grăsimi, dar nu de bună calitate, nu grăsimi sănătoase, ci unele hidrogenate şi atunci acesteau dau un aspect neplăcut al pielii, pentru că în primul rând constipă şi constipaţia dă un aspect tern al pielii. Băuturile carbogazoase dulci, foarte mult fosfat, zaharuri şi la fel cofeină şi bineînţeles, alcoolul. Alcoolul deshidratează foarte tare, deci grijă mare'', a spus Lygia Alexandrescu, nutriţionist.