Ce se întâmplă în corpul tău atunci când înghiți semințele pepenelui verde

Ce se întâmplă dacă înghiți semințele de pepene verde?

În cazul în care se întâmplă să înghițiți semințele atunci când mâncați o felie de pepene, nu se întâmplă absolut nimic.

„Semințele de pepene verde sunt sigure pentru mâncat”, spune Beth Warren, fondatoarea Beth Warren Nutrition și autoarea cărții Secrets of a Kosher Girl, potrivit prevention.com.

„Când sunt consumate crude, când au cojile negre pe ele, acestea nici măcar nu se digeră, ci doar traversează intestinele”, spune Keri Gans, autoarea cărții The Small Change Diet. Așadar acestea vor ajunge în toaletă într-o zi sau două, similar cu ceea ce se întâmplă când înghiți gumă de mestecat.

Cu toate acestea, în cazul în care aveți un sistem digestiv sensibil, este posibil să vă confruntați cu simptome ușoare, precum gaze sau balonare. Dar doar atunci când numărul semințelor consumate este mult prea mare, spune Jessica Cording, autoarea cărții The Little Book of Game Changers.

De asemenea, în unele cazuri, semințele pepenelui pot provoca constipație.

„Totul ține de cantitatea pe care o consumi”, spune Gina Keatley, un dietetician nutriționist certificat în New York City. „Există o mulțime de fibre insolubile în semințe, ceea ce poate determina încetinirea sistemului digestiv”.

Cu toate acestea, dacă semințele sunt încolțite sau gătite, „corpul tău le digeră pe deplin pentru a primi toate beneficiile pentru sănătate”, spune Gans.

Beneficiile semințelor de pepene verde

Semințele de pepene au chiar și o anumită valoare nutritivă, însă doar atunci când sunt consumate în cantități mai mari.

„Sunt o sursă bună de magneziu”, un mineral care este implicat în peste 600 de reacții chimice din organism, spune Cording.

Mai mult decât atât, acestea au beneficii chiar și pentru sănătatea inimii, datorită unui antioxidant numit licopen, care oferă fructelor și legumelor pigmentul vibrant. Acesta se pare că are ”o mulțime de beneficii pentru sănătate, de la sănătatea cardiovasculară până la prevenirea cancerului”.

Semințele de pepene verde conțin și alte vitamine și minerale esențiale, cum ar fi acid folic, mangan, zinc, proteine și puțin fier.

Cum să mâncăm semințele de pepene verde

Semințele pot fi prăjite, asemenea celor de dovleac. De asemenea, pot fi adăugate în salate, iaurt și fulgi de ovăz, spune Gans.

Cording recomandă chiar și untul din semințe de pepene verde, care are o textură extrem de cremoasă, asemenea untului de arahide.