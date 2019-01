Cum facem diferența între răceală și gripă, ce tratăm și ce nu tratăm cu antibiotice? Medicul Valeria Herdea, la ANTENA3.RO LIVE cu Maria Coman

Suntem în plin sezon de gripă, zeci de oameni au murit deja din cauza bolii.

Cum facem diferența între răceală și gripă, ce tratăm și ce nu tratăm cu antibiotice, cât de periculoase sunt de fapt medicamentele luate după ureche, de ce să ne vaccinăm și care sunt cele mai mari mituri legate de vaccinare.

Medicul Valeria Herdea a vorbit despre toate acestea, joi, la ANTENA3.RO LIVE cu Maria Coman.

Valeria Herdea: „Evoluția gripei poate să meargă spre complicații pulmonare, chiar cerebrale”

Când trebuie să mergem la medic?

Nu utilizați produse pe bază de aspirină. Există foarte mulți pacienți care au probleme tiroidiene și aceste produse pot provoca dureri de cap, amețeli și altele.

Mare atenție! Dacă în două, trei zile nu ați obținut rezultate cu tratamentele clasice - primul sfat este să vă adresați medicului de familie și să solicitați sfaturi de la acesta!

E important să apelăm la un sfat medical și este recomandat să nu folosim antibiotice în cazul unor viroze, spune Valeria Herdea.

Nu putem abuza de antibiotice, pentru că riscul de a ne face rău este foarte mare

Dr. Valeria Herdea, medic primar pediatru, medic de familie, explică de ce.

Sunt medici care prescriu analize înainte de antibiotice. Prescrierea antibioticelor se face conform ghidurilor și protocoalelor internaționale.

Dacă ai un copil sub un an care are febră și stare generală proastă îi poți prescrie un antibiotic, dar trebuie recoltate analize.

Până vin rezultatele de foarte multe ori se întâmplă ca starea lui să se agraveze și să se introducă un antibiotic de spectru larg.

Este nevoie de atenție în ceea ce privește doza!

Cultura prevenției înseamnă să te prezinți o dată pe an la medicul de familie, în luna în care te-ai născut

Medicul stă de vorbă cu tine și consilierea pentru un stil de viață sănătos păzește.

Interacțiunea cu medicul tău este una extrem de importantă. Organismul are nevoie de multe lucruri pentru a rezista.

Groapa imunitară este după o perioadă în care nu v-ați odihnit și nu v-ați hrănit cum trebuie.

Consultul preventiv salvează vieți!

Grija față de noi ca oameni înseamnă să prevenim.

Ar trebui vaccinați copiii?

Categoric! Orice copil peste vârsta de șase luni se poate vaccina.

Se recomandă vaccinarea la toate categoriile de persoane.

Organizația Mondială a Sănătății chiar susține vaccinarea antigripală.

Cum se tratează corect gripă acasă?

O persoană care este bolnavă are dureri de cap și zace la pat pur și simplu. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să îl lași să se odihnească.

Aerisești camera, schimbi lenjeria...O persoană cu gripă trebuie să facă duș de două ori pe zi ca toxinele din organism să iasă.

Este recomandată hidratarea organismului. E nevoie să consume mai multe lichide decât de obicei, spune medicul pediatru.

Dr. Valeria Herdea: Gripa afectează orice organ! Încercăm să tratăm acasă, dar tratamentul corect nu se face la domiciliu.

Trebuie să ne vaccinăm în fiecare an, fiindcă virusul se schimbă!

Dacă ești vaccinat, poți face gripă dar nu vei face forme mortale.

Vă dau exemplul varicelei. Te poți vaccina și nu mai faci. Te poți vaccina cu o singură doză și poți face, depinde de terenul imunitar.

Se poate face o formă mai puțin gravă... dacă nu te vaccinezi poți face inclusiv encefalită și poți rămâne invalid. Așa e și cu gripa.

