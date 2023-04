Doctoriţă româncă, revenită în ţară după 33 de ani de muncă în străinătate: "Acolo nu umblă câinii cu covrigi în coadă cum spun românii"

Ne pleacă valorile, dar se și întorc. Povestea medicului Monica Papaianu, unul dintre puținii specialiști în tratamentul durerilor cronice. A decis să plece din țară în anii '90, după șocul trăit la Revoluție și la Mineriadă, dar s-a întors acum să ne învețe și pe noi ce a acumulat în ani de meserie peste hotare.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Medicul Monica Papaianu s-a confruntat pentru prima dată cu experienţe teribile, la limita dintre viaţă şi moarte, în '89 la Revoluție. O perioadă care a lăsat urme adânci în sufletul ei.

Revoluția și Mineriada au făcut-o pe Monica Papaianu să aleagă alt drum în viață deși inițial tot ce și-a dorit a fost să ajute românii răniți să se facă bine.

"Am decis să plec din România în 1990 în urma Mineriadei. Pe vremea aceea eram studenta în anul trei la Medicină și tocmai făceam un stadiu de Chirurgie.

Citește și: Dr. Dorin Sarafoleanu explică de ce pleacă medicii români de la stat la privat. Mesaj pentru politicieni: “Așa au distrus sistemul”

În octombrie 1989 am învățat despre plăgile prin împușcare și ne gândeam cu toții ce aberație, nu văzusem niciodată, aveam două ore la televizor pe vremea lui Ceaușescu și nici măcar nu văzusem vreodată o armă.

Pe 21 decembrie eram pe străzi la Piața Universității și pe 22 dimineața m-am dus unde făceam stagiul, la Spitalul de Urgență, pentru ca se trăsese și erau multi răniți, și am zis că putem sa ajutam cu ceva.

Îmi aduc aminte că se scoseseră ușile și erau folosite pe post de brancardă.

Am trăit un lucru extraordinar, o speranță că se termină acea perioadă oribilă a comunismului", povesteşte Monica Papaianu - medic Anestezie și Terapie Intensivă.

Libertatea pentru Monica Papaianu nu a mai fost în România, ci peste hotare

Plecată din România încă de la căderea comunismului, medicul a trăit toți acești ani în Germania și apoi în Franța.

"Am plecat la mătușa mea în Germania, mi-am terminat studiile, mi-am făcut specializarea în reanimare, terapie intensiva și medicina de urgență. Am plecat pentru că am avut parte de o enormă dezamăgire și pentru că am fost lovită direct în suflet de ce s a întâmplat", a mai spus medicul.

La sfârșitul anului 2021, aceasta a primit o propunere interesantă de la Dr. Ovidiu Palea, un excelent anestezist-resuscitator, specializat în tratamentul durerii în Statele Unite.

O propunere care a făcut-o să trăiască acum între doua lumi, cea în care s-a născut și cea în care și-a format o familie.

"Este o mică contribuție la terapia durerii, este ceea ce fac de 10 ani în Franța.

Există multe centre de terapia durerii în Germania, sunt mai mult de 550, în Franța mai mult de 300 și mi se pare foarte important să avem și noi în România.

După cifrele internaționale cam 15-20% din populația mondială suferă de o durere cronică și cam 10% de o durere cronică gravă care impactează viață cotidiană, care are un impact enorm asupra psihicului,

N-aș putea să spun că îmi pare rău că m-am întors, pentru că este o șansă să vezi cum se întâmplă lucrurile în diverse locuri, diverse culturi. Iar acolo nu umblă câinii cu covrigi în coadă cum spun românii", a mai spus medicului Monica Papaianu.