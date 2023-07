Doza minimă zilnică de activitate fizică ce reduce riscul de depresie cu peste 40%. Se poate face și o plimbare lejeră

Un nou studiu arată câte minute de mișcare fizică moderată contribuie la scăderea riscului de simptome depresie și depresie.

Sursa foto: Profimedia Images

Un studiu de 10 ani a descoperit că chiar și cantități mici de exerciții fizice pot reduce depresia în rândul adulților în vârstă - persoanele cu vârsta de 50 de ani și mai mult.

Studiul, care a fost finanțat de Health Research Board (HRB) Irlanda și apare în JAMA Network, a constatat că o plimbare rapidă de 20 de minute, de 5 ori pe săptămână, reduce semnificativ riscul de depresie.

Autorul studiului, dr. Eamon Laird, cercetător postdoctoral la Universitatea din Limerick, Irlanda, a explicat pentru Medical News Today de ce echipa a efectuat acest studiul:

"Din păcate, depresia este din ce în ce mai răspândită în populația de adulți în vârstă și este asociată cu un risc crescut de afecțiuni cronice, inclusiv boli cardiovasculare (BCV), declin cognitiv, mortalitate și sinucidere. Activitatea fizică s-a dovedit anterior a fi asociată cu un risc redus de depresie; cu toate acestea, nimeni nu a investigat încă care este doza minimă de activitate fizică care ar putea oferi beneficii".

Doza zilnică de mișcare benefică pentru sănătatea mintală

Cercetătorii au inclus 4.016 participanți de la The Irish Longitudinal Study on Aging (TILDA), un studiu longitudinal pe scară largă care își propune să îmbunătățească experiența de îmbătrânire a oamenilor din Irlanda. Ei au colectat date în cinci momente între octombrie 2009 și decembrie 2018.



La fiecare moment, cercetătorii au colectat informații detaliate despre factorii demografici, de sănătate, stilul de viață și sociali, fie printr-un chestionar auto-completat. Ei au evaluat simptomele depresive folosind forma scurtă a Centrului pentru Studii Epidemiologice Depresie (CES-D). Din aceasta, au clasificat depresia majoră fie ca un scor CES-D mai mare sau egal cu nouă și/sau un episod depresiv major la oricare dintre momentele de colectare a datelor.



La fiecare punct de date, participanții și-au raportat singuri activitatea fizică din ultimele 7 zile. Au trebuit să înregistreze câte zile și cât timp au întreprins activități viguroase, moderate și de mers pe jos. Cercetătorii au estimat apoi numărul total de minute pe săptămână pentru fiecare individ și le-au clasificat în activitate fizică scăzută, moderată sau ridicată.



"Am descoperit că adulții în vârstă care efectuează doar 20 de minute pe zi (timp de 5 zile pe săptămână) de activitate fizică moderată până la viguroasă au avut un risc cu 16% mai mic de simptome depresive și o șansă de depresie cu 43%", a spus dr. Laird.