Dr. Vlad Dima, cele mai mari greșeli pe care le fac mamele când vin cu copiii acasă: ”E mult prea devreme!”

Directorul medical al Spitalului Filantropia, neonatologul Vlad Dima, a fost invitatul Mariei Coman la rubrica Antena3.ro Live, unde a vorbit despre ce ar trebui sa stie o proaspata mamica.

''Din pacate, exista o tendinta ca mamele sa renunte rapid la alăptare. Se crează o anxietate care le inhibă lactaţia. Medicul trebuie sa explice principiile de nutritie si ingrijire a nou-nascutului. Este un oarecare deficint de asistenti in cadrul maternitatilor.

Exista o temere ca nasterea s-a transformat in ceva medicalizat. Sunt doua extreme. Cele care fac cezariana si cele care nasc natural

Vlad Dima: Mortalitatea nasterii la domiciliu era crescuta in trecut. Nu as recomanda nasterile la domiciliu, ar putea aparea hemoragii.

Noi incurajam vaccinarea si informam mamicile. Este obligatoriu ca nou-nascutii sa primeasca vaccinurile. Trebuie sa primeasca minim vaccinurile obligatorii. Trebuie ca viitorii parinti sa fie mai bine consiliati si sa stie beneficiile vaccinarii. Am auzit voci care spune: uite, cu atatea vaccinuri, tot a venit un virus care omoara.

De ce ati ales aceasta specializare?

Vlad Dima: Nu am prins locuri la chirurgie plastica si am aflat de neonatologie si mi-a suras ideea. Pacientii mei sunt fragili care necesita o atentie deosebita.

Dotam in continuare spitalul si suntem aproape de dotarile din Occident. Exista ventilatoare mecanice de inalta performanta, incubatoare. Avem dotari suficiente.

Este o perioada dificila, iar lumea a privit cu retincenta toate masurile. Populatia a fost revoltata ca nu se mai putea avea acces la spital. Acum suntem in siguranta. Se face triaj epidemiliologic. Tot raul spre bine!

Ultimele studii despre acest virus este ca 20% dintre pacienti sunt asiptomatici.

Ce greseli fac mamicile?

Vlad Dima: Mamele au tendinta sa dea ape, sucuri, ceaiuri cand ajung acasa. Pana la sase luni, nou-nascutii nu au nevoie de astfel de lichide. Aportul hidric oferit de lapte este suficient. Laptele contine peste 90% apa. Parintii au tenditna de a fi niste cumparatori compulsivi.

Am vazut tendinta de diversificare de la 3-4 luni. Este mult prea devreme. Copilul este pregatit pentru alimentatie solida de la sase luni.

Cu ce ar trebui sa se inceapa diversificarea?

Vlad Dima: Inainte se incepea cu fructe. Primele alimente care ar trebui introduse sunt legume: morcov, albitura. Apoi se continua cu ou, carne, cereale, lactate de origine animala. De preferat, ar fi bine sa incepem cu fructe de sezon. Legumele si fructele nu asigura aportul necesar organismului. Alaptarea ajuta si la dezvoltarea neurologica mai buna. Copilul are nevoie de alimentatie, dar si de atentie. Nu recomand sa lasam copilul sa planga ore in sir.

Ce recomandari aveti despre somnul bebelusului?

Este greu de dat o reteta universala. Copilul este bine sa doarma intr-o camera unde sa fie supravegheat. Daca ar aparea o problema in timpul somnului trebuie sa se intervina la timp.

Decizia de a dormi sau nu cu copilul tine de parinti. Copilul pana la 1 an nu are nevoie de perna. Chestiile care erau firesti pentru bunicii nostri, acum este mult prea mult studiat. Partea de interactiune copil-parinte tine de instinct. Pierdem mai mult timp citind studiile decat sa petrecem timp cu copilul.

Primesc multe intrebari legate de alaptare, diversificare. Mamicile ma intreaba si daca se face decalotare imediat dupa nastere. Exista o recomandare batraneasca in acest sens. Decalotare trebuie facuta in jurul varstei de 1 an. Decalotarea nu trebuie facuta intr-o maniera agresiva. Ea se face treptat.

Cand venim cu copilul la doctor?

Vlad Dima: In maternitare se poate reveni in prima luna de viata, iar apoi se merge la pediatru. Primul pas este sa sune la medicul de familie, iar apoi urmeaza cosultul la un medic specialist. In aceasta perioada, ar fi bine sa comunicam de la distanta cu medicul si doar daca situatia este grava, atunci mergem la Camera de Garda.

