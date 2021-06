Cel mai important forum de sănătate aduce la un loc nume grele din domeniu. Sandra Stoicescu, despre Health Forum

Intact Media Group a reluat seria evenimentelor și a organizat Health Forum, un eveniment despre sănătate, un domeniu greu încercat în pandemie.

Abonamentele medicale s-au dovedit un adevărat colac de salvare pentru foarte mulți români: 1 milion 620 de mii de români au în acest moment un abonament medical și au putut merge la clinici private atunci când nu puteau merge la spital.

Sandra Stoicescu, director executiv Intact Media Group și organizator al acestui Forum, a vorbit în exclusivitate la Antena 3, despre importanța acestui eveniment.

Sistemul de sănătate din România este subfinanțat, cheltuielile pentru acest domeniu fiind cele mai scăzute din Uniunea Europeană atât pe cap de locuitor, cât și ca procent din PIB, conform State of Health in the EU 2019.

Sistemul este orientat cu precădere spre tratare, în timp ce prevenția ocupă un rol secundar.

Cu toate acestea, pe fondul creșterii veniturilor populației, a accesului la educație și a informării corecte, serviciile de prevenție s-au dezvoltat în ultimii ani într-un ritm susținut. Un rol semnificativ în promovarea și conștientizarea de către populație a importanței prevenției l-a avut sectorul medical privat, prin crearea și oferirea abonamentelor medicale ca un serviciu integrat.

Cei care dețin un abonament medical merg la medic de două ori mai des decât persoanele care nu au un astfel de abonament, iar astfel se reduce presiunea financiară și la nivel de resursă umană pe sistemul public de sănătate.

Piața abonamentelor medicale a generat venituri de aproximativ 120 milioane EUR în 2020. Abonamentele medicale asigură un flux constant de venituri, ceea ce conferă predictibilitate cifrei de afaceri generată de operatorii privați și contribuie astfel la finanțarea planurilor de investiții și implicit la dezvoltarea infrastructurii medicale.

În acest context, evenimentul va aduce pe masa discuției principalele aspecte privind rolul abonamentelor medicale în sănătate și economie.

