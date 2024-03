Dr. Laurenţiu Bujor, medicul român care a lucrat în clinici celebre din Europa, s-a întors în ţară: "Am venit cu mare entuziasm"

Medicul Laurențiu Bujor, specialist în radioterapie, a decis să se întoarcă în țară pentru a-i trata pe români, după mulți ani în care a lucrat în cele mai mari spitale din Europa.

Profilul de țară pentru anul 2023, privind cancerul în România, realizat de Comisia Europeană, ne arată că accesul pacienților cu cancer la tratament este limitat.

Doctorul Laurențiu Bujor, medic specialist în radioterapie, care a lucrat mulți ani la unele dintre cele mai mari spitale din Europa, explică de ce românii aleg să se trateze de cancer în străinătate și ne spune ce avantaje prezintă tehnicile de radioterapie disponibiile în centrele de cancer europene.

"În Franța, dacă tratez un pacient în sistemul public francez, casa îmi oferă 6.000 de euro pe tratament. Dacă vine un pacient din România și îi aplică același tratament, suma luată de la statul român este de 25.000 de euro", a explicat medicul.

Tomoterapia helicoidală este una dintre cele mai avansate și sofisticate tehnici de iradiere pentru tratamente de radioterapie.

"Asigură o foarte bună distribuție a dozei în tumoră și oferă protecție țesuturilor sănătoase. Deocamdată, la noi, accesul este foarte redus", a mai adăugat specialistul.

În România, cancerul este a doua cauză principală de deces, după bolile cardiovasculare.

Pentru șase dintre primele zece tipuri de cancer, mortalitatea a crescut, în ultimul deceniu, și pentru că sistemul sanitar nu are aparatura de ultimă generație care ajută la tratarea bolii și la creșterea speranței de viață.

Din datele adunate de Institutul de Energie Atomică de la Viena, Direcția de Radiații Ionizate, radioterapia are indicații în circa 60% din totalul pacienților cu cancer, în 80% dintre cazuri având un efect curativ.

Doctorul Laurențiu Bujor s-a întors în România după ani întregi în care a lucrat în spitalele din Europa.

"M-am întors în România pentru că am primit o ofertă din partea unui spital privat, care achiziționase aparate foarte bune. Și am zis, da, se pot face și în România tratamente ca afară. Am venit cu mare entuziasm", a spus medicul.