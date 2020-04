Sfat de sănătate. Cum arată meniul perfect pentru masa de Paşte, după perioada de sedentarism

de M.Z. 17 Apr 2020 • 09:49

Antena 3

Paştele va fi anul acesta un pic mai atipic, din cauza restricţiilor impuse în perioada pandemiei de coronavirus, iar meniul va trebui să fie şi el adaptat, având în vedere că în această perioadă am stat mai mult în casă. Astfel, poate am adăugat nişte kilograme în plus, motiv pentru care maşa de Paşte ar fi bine să fie puţin mai săracă în calorii. Ce este de făcut, ne spune medicul nutriţionist Simona Carniciu.