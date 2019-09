Mesajul disperat al unei asistente SMURD: ”Dragi părinți, vă rog, vă implor, citiți asta!”

Ana, o asistentă SMURD, a transmis un apel disperat tuturor părinților. „Dragi părinți, vă rog, vă implor, citiți asta!”. Ea a luat parte la un accident grav, care a marcat-o. Două dintre victime erau doi copii care se aflau pe bancheta din spate, fără a avea puse și centurile de siguranță de la scaune.

”Intreb pompierii unde sunt copiii. Imi raspund repede cei care au sunat ca o fetita a iesit singura din masina. Pompierii imi spun ca a preluat-o deja un echipaj medical, numai ca e cam confuza si i-a fost greu sa o convinga sa accepte gulerul si targa metalica. Bun, zic, asta e un copil, dar al doilea? De ce nu e in scaun?

Intreb parinții care erau constienti, in fata, inca in centurile de siguranta, daca sigur aveau doi copii pe bancheta din spate. Cu privirile inmarmurite, in stare de soc, imi zic ca da, o fetita de cinci ani cu autism si una de trei ani jumatate. Nu intelegeam cum Dumnezeu ar fi putut sa dispara copiii aia din scaunele lor, din centuri. Pana sa apuc sa verbalizez nedumerirea, tatal imi spune ca dormeau in scaunele lor fara centuri puse si fixate. Gasim fata de trei ani inconstienta, in stop cardio-respirator, facuta ghem cumva sub scaunul soferului. Ii punem guler, o asezam pe targa metalica si incepem manevrele de resuscitare in camp la lumina lanternei.

Cu speranta pornim spre spital, rugandu-ne sa nu intre in stop din nou… Pe drum o tin de mana si o mangai pe crestet. Ma gandesc ca poate ma simte si nu mai e speriata… Ma gandesc ca poate chiar o sa se trezeasca din coma… O privesc si vad pe fata ei pace… Rezista pana la spital, o predam plini de speranta unui medic din UPU. Pe drum sunam la spitalul de copii pentru a ne interesa de starea fetelor. Ni se spune ca cea mare are ruptura de splina si este in sala de operatii, iar cea mica a facut stop in timp ce era la computer tomograf. Pe imaginile ce au reusit sa le obtina pana sa i se opreasca inima se vedea coloana cervicala rupta, cu maduva sectionata. Din nefericire, de data asta inima ei se opreste pentru totdeauna,”, a povestit asistenta medicală, iar mesajul ei a fost publicat pe blogul printesaurbana.ro.