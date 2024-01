SUA a aprobat primul tratament împotriva infecțiilor virale ale pielii

Tratamentul la domiciliu al Ligand Pharma împotriva infecțiilor virale ale pielii primește aprobare în SUA. Este primul medicament administrat la domiciliu pentru această afecțiune din această țară.

Sursa foto: shutterstock.com

Gelul este așteptat să fie disponibil în SUA în a doua jumătate a anului 2024. Zelsuvmi va trata un tip de infecție cutanată extrem de contagioasă numită molluscum contagiosum, care este cauzată de un poxvirus, notează Reuters.

Infecția are ca rezultat leziuni cutanate care, de obicei, se rezolvă în decurs de un an, fără cicatrici, dar poate dura mult mai mult în unele cazuri. Aproximativ 6 milioane de persoane, majoritatea copii cu vârste cuprinse între 1 și 14 ani, sunt afectate de această afecțiune în SUA în fiecare an.

Medicamentul va concura cu Ycanth de la Verrica Pharmaceuticals, care a devenit anul trecut primul tratament aprobat în SUA pentru această infecție, dar care necesită supraveghere medicală în timpul aplicării.

Aprobarea de către Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA s-a bazat pe datele studiilor din faza finală care au arătat că Zelsuvmi și-a atins obiectivul principal de eliminare completă a leziunilor, în comparație cu pacienții cărora nu li s-a administrat tratamentul.