Cuvântul evitat de profesorul Vlad Ciurea atunci când vorbeşte cu pacienţii: "Nu trebuie să iasă din gura mea niciodată"

Prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, specialist în neurologie, spune că 17 ani a făcut doar chirurgie neuropediatrică şi relaţionarea cu pacienţii este foarte importantă în acest domeniu.

"Această comunicare este foarte importantă. De multe ori am avut situații în care am lucrat cu pacienți cu boli grave neurochirurgicale. Discuția cu pacientul contează enorm de mult, și pentru tine și pentru pacienți, și te formezi. 17 ani am făcut neurochirurgie pediatrică. Trebuia să vorbești cu pacientul acela mititel, trebuia să te joci cu el, iar după aceea discuția cu părinții trebuia să fie cât mai blândă posibil.

Cum să îi spui unei familii - copilașul dumneavoastră are o tumoră cerebrală. E o apăsare totală și atunci începi ...are o boală dar se poate opera și această boală e puțin mai gravă, e pe creier, trebuie să operăm.

Vlad Ciurea: Cuvântul cancer nu îl pronunţ în faţa pacientului

Cuvântul tumoră nu trebuia să iasă de pe buzele mele niciodată. Și nu mai spun cuvântul cancer, care nu trebuie să existe", a spus Alexandru Vlad Ciurea la emisiunea "De-a viaţa ascunselea" difuzată duminică la Antena 3 CNN.

Potrivit neurologului Vlad Ciurea, impactul verbal este colosal când vine vorba de boală.

"Pacientul trebuie să câștige încrederea pentru orice fel de boală. Mă refer de la o simplă gripă până la cine știe ce afecțiune complicată. Iar la aceste operații care se fac pe creier trebuie să câștigi încrederea pacientului, să explici încă o dată, încă o dată", a precizat el.

Copiii îşi schimbă comportamentul atunci când mama e copleşită, avertizează Alexandru Vlad Ciurea. "Păstrați-vă calmul, că dacă ne agităm este și mai prost și pentru noi, individual, și în grup, cât și pentru țara asta.

Trebuie să ne păstrăm calmul și acasă, și la serviciu", a punctat prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea.