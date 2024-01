Robert are numai trei ani și a învins lupta cu o tumoare cerebrală. Medicii spun că este un miracol: "A doua zi s-a dat jos din pat"

Robert, un copil de doar trei ani din Galați, a reușit să învingă lupta cu o tumoare cerebrală de patru centimetri. Medicii spun că această reușită reprezintă un adevărat miracol.

Părinții lui Robert au aflat că acesta are o tumoare pe creier în momentul în care au ajuns cu cel mic la spital.

"Pentru că nu mânca, am mers cu el la spital și am aflat că are o tumoare pe creier. A fost transferat la Iași. Nu mi-a venit să cred! Mi-a fost teamă să nu se întâmple ceva cu el", a spus mama copilului.

Medicii de la Spitalul Clinic de Urgență Iași s-au ocupat de acest caz, iar micuțul a fost operat, la numai trei ani, de o tumoare cerebrală de patru centimetri.

Din fericire, băiețelul a trecut cu bine peste intervenție, fiind vioi încă de a doua zi.

"S-a trezit imediat după intervenția chirurgicală. A doua zi s-a dat jos din pat. Este un copil extrem de vioi", a spus medicul, Lucian Eva, manager Spitalul Clinic de Urgență Iași.

Medicii spun că atât reușita operației, cât și recuperarea rapidă a micuțului reprezintă un adevărat miracol de sărbători.