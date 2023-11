Jurnalul secret al Sarei, adolescenta dispărută în Sighetu Marmației. Polițiștii au rămas înmărmuriți când l-au citit

Apar noi informații cu privire la cazul fetei de 13 ani, dispărute în Sighetu Marmației. Adolescenta ar fi ţinut un jurnal secret în care îşi nota toate trăirile, dar şi informaţii care i-au frapat chiar şi pe anchetatori.

Potrivit unor surse din anchetă, tânăra trăia o adevărată dramă. Cel mai probabil, acesta ar fi fost și motivul pentru care ar fi încercat să se sinucidă de trei ori înainte să fie sechestrată de bărbatul de 34 de ani, care a și fost arestat.

Fata și-ar fi ținut un jurnal secret în care ar fi scris despre frământările pe care le avea, despre toate certurile cu părinții, dar și informații șocante și indecente despre droguri și întâlniri cu diverși bărbați.

”Suntem încă stresați și marcați. Sperăm să ne fie bine în curând!”, au declarat părinții fetei.

Înainte să dispară de acasă, în urmă cu aproape două săptămâni, fata ar fi încercat să își ia viața de trei ori. Ultima dată, chiar în ziua dispariției, în parcul Grădina Morii din Sighet. Acolo, de fapt, l-a întâlnit și pe agresor, despre care spune că a drogat-o și a abuzat-o.

Individul venise la râul Iza pentru a lua apă. În locuința insalubră nu avea nici măcar apă potabilă. Bărbatul a declarat că tot ce s-a întâmplat între ei s-a întâmplat cu acordul fetei.

”N-am violat-o, domnule! Ea a vrut să fim împreună! Și eu am zis că da! I-am spus să-și continue școala şi să meargă mai departe!”, a spus el, potrivit Observator.

Fata rămâne în grija asistenților sociali, în condițiile în care refuză vehement să se întoarcă acasă.

”Fata asta are nevoie de ajutor, fata asta are nevoie de asistență, fata asta are nevoie să-şi respună povestea. Și, apropo, fata asta are nevoie de justiţie şi de dreptate”, spune psihiatrul Gabriel Diaconu.

”Psihologii noştri o consiliază şi o să vadă care sunt motivele la baza hotărârii de a nu se întoace în familie. Probabil pe fondul neînțelegerilor familiale s-a întâmplat acest lucru. I s-a făcut o evaluare psihologică şi acum urmează să cerem o expertiză psihiatrică”, afirmă și Silviu Ungur, director DGASPC Maramureș.